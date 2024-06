Sõja 845 päev: Droonid ründasid Venemaa suurimat terasetehast

Oluline esmaspäeval, 17. juunil kell 22.25:

- NATO juht: rahuni viib rohkem relvi Ukrainale;

- Läti andis Ukrainale üle esimese partii droone;

- Ukraina väed on Krimmis kahe kuu jooksul hävitanud 15 Vene õhutõrjesüsteemi;



- Kiiev: Vene vägi tahab enne F-16 hävitajate saabumist edasi liikuda;

- Ukraina terviklikkust toetasid kõik rahutippkohtumisel osalenud riigid;

- Droonid ründasid Venemaa suurimat terasetehast;

- Harkivi oblastis käivad Vovtšanski linna pärast lahingud;

- Ukraina kindrali sõnul on USA relvad hakanud rindejoonele jõudma.

Droonid ründasid Venemaa suurimat terasetehast

Droonid ründasid Venemaal Lipetski oblastis asuvat Novolipetski terasetehast, piirkonnas oli kuulda plahvatusi ning õhuhäiresireene.

Lipetski oblasti kuberner Vassili Artamov väitis, et Vene väed tulistasid piirkonnas alla neli drooni. Kohalikud elanikud teatasid samas, et piirkonnas oli kuulda plahvatusi ning pealtnägijate sõnul tõusis ka kohalikust traktoritehasest suitsu, vahendas Ukrainska Pravda.

Lipetski oblastis paiknev terasekombinaat asub Ukraina piirist ligi 400 kilomeetri kaugusel. Tehas annab 18 protsenti kogu Venemaa terasetoodangust.

NATO juht: rahuni viib rohkem relvi Ukrainale

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles esmaspäeval, et pidev lääne relvade voog on Ukraina rahu jaoks väga tähtis pärast seda, kui äsjasel rahutippkohtumisel leidis toetust Kiievi keeldumine allumast Vene sissetungijate nõudmistele.

"See võib tunduda paradoksina, kuid rahuni viib rohkem relvi Ukrainale," ütles Stoltenberg mõttekojas Wilsoni keskus.

Stoltenberg süüdistas Hiinat konflikti süvendamises, kuna USA ametnike sõnul on Pekingi eksport aidanud üles ehitada Venemaa sõjatööstust. Hiina väidab, et erinevalt USA-st ja teistest lääneriikidest ei saada ta kummalegi poolele surmavat abi.

Venemaa on rõhutanud, et on rahukõnelustest huvitatud, kuid on nõudnud Ukraina vägede taandumist neljast oblastist, millest osa ei ole isegi Moskva kontrolli all.

NATO juht on visiidil Washingtonis, et valmistada ette järgmisel kuul toimuvat alliansi 75. aastapäeva tippkohtumist. Stoltenberg soovib, et Washingtoni tippkohtumisel seataks NATO Ukraina abi koordineerimise juhtrolli ja valmistataks ette pinnas pikaajaliseks sõjaliseks toetuseks.

Läti andis Ukrainale üle esimese partii droone

Läti valitsus andis Ukraina relvajõududele üle esimese partii mehitamata õhusüsteeme, mis osteti Droonide Koalitsiooni raames, ning on juba ette valmistanud ka teise saadetise, teatas Läti kaitseminister Andris Spruds.

"Läti on valmistanud ette droonipartii ja need on juba teele saadetud," ütles Spruds. "Praegu kogume juba teist droonipartiid, mis saadetakse varsti Ukrainasse," vahendas Ukrinform.

Ministri sõnul on Läti lubanud sellel aastal panustada algatusse 20 miljonit eurot.

"Samas, kui arvestada kõiki neid riike, kes on juba kohustusi võtnud, on see summa üle 500 miljoni euro, täpsemalt on liikmesriigid ja partnerid lubanud kokku Droonide Koalitsiooni raames panustada 549 miljonit eurot," rääkis kaitseminister. "Järgmine samm on selle rahastuse tõhus kasutamine ja me teeme seda mitmel tasandil."

Ta kinnitas ka, et Läti ei sea piiranguid Ukrainale antud relvade kasutamisele, märkides, et Venemaa on agressorriik ja Ukrainal on õigus enesekaitsele. "Seetõttu, kui me anname oma varustust, võib Ukraina seda kasutada vastavalt oma sõjalistele ja strateegilistele hinnangutele ning vajadustele," rõhutas Läti kaitseminister.

Droonide ja Elektroonilise Sõjapidamise Koalitsioon loodi ühiselt Ukraina ja Läti poolt. Otsus tehti Läti kaitseministri Andris Sprudsi visiidi ajal Kiievisse detsembris 2023. Hiljem liitusid algatusega mitmed riigid, sealhulgas Rootsi, Ühendkuningriik, Holland, Saksamaa, Eesti ja Kanada.

Ukraina väed on Krimmis kahe kuu jooksul hävitanud 15 Vene õhutõrjesüsteemi

"Ukraina väed on okupeeritud Krimmis tabanud viimase kahe kuu jooksul umbes 15 õhutõrjesüsteemi," seisab Ukraina strateegilise kommunikatsioonikeskuse esmaspäevases raportis.

"Ukraina sõjaväelased tabasid hiljuti mitmeid õhutõrjesüsteeme S-300, S-350 ja S-400," öeldakse avalduses. "Ukraina andis löögi ka enam kui 15 radarijaamale ja enam kui 10 juhtimiskeskusele, mis paiknesid Venemaa poolt okupeeritud poolsaarel."

Ukraina strateegilise kommunikatsioonikeskuse avaldatud kaardi järgi asusid sõjaväeobjektid Krimmi asulates – Tšornomorskes, Tarkhankutis, Jevpatorias, Sakõs, Donskes, Belbekis, Sevastopolis, Aluštas, Džankois, Mõsove'is ja Ai-Petri tipu lähedal.

"Õhutõrjekaotused muutsid Moskva ilmselt piisavalt närviliseks, et viimased S-500 süsteemid poolsaarele viia," ütles Ukraina sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov.

Venemaa ametnikud pole väidet kommenteerinud.

Kiiev: Vene vägi tahab enne F-16 hävitajate saabumist edasi liikuda

Vene vägi hoogustab rünnakuid ja püüab hõivata uusi alasid, enne kui Ukraina saab välismaalt täiendavat sõjalist abi, muu hulgas hävitajaid F-16, ütles esmaspäeval Ukraina relvajõudude ülem Oleksandr Sõrskõi.

"Vaenlane teab hästi, et kui järk-järgult jõuab kohale märkimisväärne hulk relvi ja sõjatehnikat meie partneritelt ning esimesed F-16 hävitajad, mis tugevdavad meie õhutõrjet, on aeg meie poolel ja Venemaa eduväljavaated kahanevad," ütles Sõrskõi sotsiaalmeedias.

"Seetõttu pingutab Vene väejuhatus praegu, et vaenutegevuse alasid laiendada, põhjustada meie vägedele võimalikult suuri kaotusi, häirida reservide väljaõpet ja takistada üleminekut aktiivsetele ründeoperatsioonidele."

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles nädalavahetusel Šveitsis Ukraina rahutippkohtumisel, et sõjalise abi praegusest tasemest ei piisa endiselt ning et abi jõuab kohale hilja.

Zelenski on kutsunud liitlasi kiirendama lubatud F-16 hävitajate saatmist ning palunud täiendavaid õhutõrjepatareisid.

Sõrskõi ütles esmaspäeval, et Vene väed koondavad oma tulejõudu Donetski oblastile, eeskätt Pokrovske rindelõigule.

Ukraina terviklikkust toetasid kõik rahutippkohtumisel osalenud riigid

Kõik rahutippkohtumisel osalejad toetasid Ukraina territoriaalset terviklikkust, sõnas pühapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Tippkohtumisel vastu võetud kommünikee peegeldab täielikult meie kavatsusi ja jääb allakirjutamiseks avatuks igale ÜRO põhikirja austavale riigile," ütles Zelenski.

Ukraina president tänas kõiki ülemaailmsel rahutippkohtumisel osalejaid koos esimeste sammude tegemise eest rahu suunas. Zelenski tõi välja , et tippkohtumisel osales 101 riiki ja rahvusvahelist organisatsiooni.

President toonitas, et kõik tippkohtumisel osalejad on toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust.

"Sest ilma territoriaalse terviklikkuseta ei ole püsivat rahu," tõdes riigipea.

Ukraina hoiatas lähinädalatel tõsiste elektrikatkestuste eest

Ukraina elektrivõrgu juht hoiatas esmaspäeval, et pärast Venemaa ulatuslikke rünnakuid energiataristule on lähinädalatel oodata senisest veelgi rohkem plaanilisi ja erakorralisi elektrikatkestusi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles hiljuti, et Venemaa õhurünnakutes on hävinud pool riigi elektritootmisvõimekusest.

"Järgmise paari nädala jooksul on olukord palju tõsisem kui praegu," hoiatas Ukraina elektrivõrgu Ukrenerho juht Volodõmõr Kõdrõtskõi.

Elektrivõrgu juhi sõnul pikenevad katkestused tõenäoliselt 12 tunnini päevas.

"See olukord kestab kuni juuli lõpuni," lisas Kõdrõtskõi riigimeedia teatel.

Lisaks Venemaa süstemaatilistele rünnakutele Ukraina energiataristu vastu põhjustavad uusi katkestusi ka hooldustööd riigi tuumajaamades ning ilmaolud, ütles elektrivõrgu juht.

Harkivi oblastis käivad Vovtšanski linna pärast lahingud

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Harkivi oblastis asuvas Vovtšanskis käivad endiselt lahingud. Vene sõjablogijad väitsid, et Ukraina väed korraldasid linnas vasturünnaku. Üks Vene blogija väitis veel, et Harkivi rindele on toodud ka Vene õhudessantväelased (VDV).

Vene väed jätkavad ka Kupjanski-Kreminna liinil asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed liikusid Kupjanski lähistel ligi kaks kilomeetrit edasi. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Kohalik Ukraina üksus teatas, et riigi väed liikusid Serebrjanske metsaalal (Kreminnast edelas) ühe kilomeetri võrra edasi.

Ka Tšassiv Jari suunal jätkavad Vene väed Ukraina positsioonide ründamist, kuid pole veel edasi liikunud. Üks Vene blogija väitis, et Vene väed liikusid edasi Bohdanivka lähistel (Tšassiv Jarist kirdes). Nende väidete toetuseks pole olemas geolokatsiooniga kaadreid. Ukraina peastaap teatas samas, et riigi väed lõid tagasi mitu Vene vägede rünnakut. Peastaabi teatel üritasid Vene väed edasi liikuda Ivanivkse ja Tšassiv Jarist kagus asuva Kliššivka lähistel.

Ukraina kindrali sõnul on USA relvad hakanud rindejoonele jõudma

Ühendriikide lubatud relvad on hakanud rindejoonele jõudma, kuid sellest ei piisa, et Vene sissetungijad kohe tagasi tõrjuda, ütles väljaandele The Telegraph Ukraina asekaitseminister kindralleitnant Ivan Havriljuk.

"Suurtükimürsud on juba saabunud, kuid suurem osa varustusest ja laskemoonast on veel teel. Laevade laadimine võtab aega, mis seejärel peavad ületama Atlandi ookeani. Aga me juba näeme tulemusi," kinnitas kindral.

Sõjaväelase hinnangul on Vene okupatsioonivägede suurtükiväe eelist mürskude arvus juba vähendatud seitsmelt viiele.

"Varude lisandudes see vahe väheneb veelgi," lisas Havriljuk.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 527 390 (võrdlus eelmise päevaga +1080);

- tankid 7958 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 15 287 (+18);

- suurtükisüsteemid 13 927 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1104 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 853 (+0);

- lennukid 359 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 167 (+8);

- tiibraketid 2296 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 18 991 (+24);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2337 (+12).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.