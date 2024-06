Taani veab võitlust Venemaa naftaekspordi varilaevastikuga

Niinimetatud varilaevastik koosneb vanadest ja sageli kindlustamata tankeritest, mida Venemaa kasutab oma nafta eksportimiseks, vältides rahvusvahelisi sanktsioone, vahendas The Kyiv Independent.

"Me oleme Taani poolelt kokku pannud riikide ringi, mis uurib võimalusi lisameetmete rakendamiseks," ütles Rasmussen intervjuus. "Oluline on, et kõik uued algatused oleksid praktiliselt rakendatavad ja seadusandlikult jätkusuutlikud."

Minister keeldus arutamast konkreetseid meetmeid või läbirääkimistesse kaasatud riike, kuid ütles, et Taani juhib kõnelusi Balti riikide ja EL-iga.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles mais, et mis tahes Taani sammu piirata Venemaa laevade navigatsioonivabadust Taani väinades, peetakse vaenulikuks teoks ja see toob kaasa vastumeetmed.

Rootsi merevägi hoiatas aprillis, et varilaevastiku tegevus võib ulatuda kaugemale sanktsioonide vältimisest, kuna need laevad võivad Läänemeres tegeleda ka spionaažiga.