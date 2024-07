Rootsi: suurim julgeolekuoht on Venemaa

Venemaa on suurim julgeolekuoht, millega Rootsi ja selle liitlased mitme aasta jooksul veel silmitsi seisavad, teatas Stockholm esmaspäeval avaldatud riiklikus julgeolekustrateegias.

"Relvarünnakut Rootsi või selle liitlaste vastu ei saa välistada," on kirjas strateegias, mis hõlmab perioodi kuni 2030. aastani.

Rootsi lõpetas rohkem kui kaks sajandit kestnud neutraalsuse ja astus NATO-sse pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aastal täiemahulist sõda Ukraina vastu.

Rootsi kaitseminister Pål Jonson märkis esmaspäeval briifingul, et Venemaa oht sõltub sellest, mis juhtub järgmisena Ukraina sõjas.

Venemaa künnis sõjalise jõu kasutamiseks on madal, ütles Jonson ja lisas, et Moskva on valmis võtma olulisi poliitilisi ja sõjalisi riske.

Rootsi rõhutab uues julgeolekustrateegias, et on astunud samme oma strateegiliste ressursside kaitsmiseks, eriti riigi põhjaosas. 2023. aasta jaanuaris teatas Rootsi kaevandusgrupp, et avastas riigi põhjaosas Euroopa suurima teadaoleva haruldaste muldmetallide maardla.

Rootsi kavatseb mängida olulist rolli Euroopa üleminekul rohelisele energiale.