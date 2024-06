Vene diplomaat üritas Šveitsis vahetult enne rahutippkohtumist relvi osta

Šveitsi väljaande Tages-Anzeigeri andmetel teatasid luureteenistused, et Bernis diplomaadina töötanud vene agent üritas osta relvi ja ohtlikke aineid mitmes kohas Šveitsis. Ta külastas ka üht Šveitsi-Saksa relvakaupmehele kuuluvat poodi, kuid ei ostnud midagi, vahendas European Pravda.

Šveitsi föderaalprokuratuur kinnitas, et uurimise raames korraldati mitmeid läbiotsimisi. Pole teada, kas keegi ka vahi alla võetud on.

Üht Vene spiooni Šveitsis kahtlustatakse juba sõjavarustuse seaduste ja relvaekspordi keelu rikkumises. Teist kahtlusalust uuritakse kaubakontrolli seaduste rikkumise kahtluse tõttu.

Kuigi kõnealune Vene diplomaat omab immuniteeti, pöördus Šveitsi föderaalprokuratuur föderaalse välisosakonna poole, et see tühistataks, ja föderaalnõukogu poole, et lubataks alustada kriminaalmenetlust.

Tages-Anzeigerile teadaolevalt on kahtlusalune aga juba Šveitsist lahkunud.

Šveitsi meedia teatel on Šveitsis umbes 80 Vene spiooni, mis moodustab umbes viiendiku kõigist Vene agentidest Euroopas. 2022 aastal märkis Šveitsi luure, pärast Vene diplomaatide massilisi väljasaatmisi Euroopa riikidest, et Vene spionaaž õitseb riigis.