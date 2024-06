Hiina autotootjad nõuavad Euroopa Liidu autodele vastutolle

Teisipäeval toimunud kinnisel kohtumisel, kus osalesid ka Euroopa autotootjad, kutsus Hiina autotööstus valitsust üles võtma kasutusele kindlad vastumeetmed ja kaaluma suurte bensiinimootoriga autode ajutise tolli tõstmist.

Hiina Kaubandusministeeriumi poolt korraldatud kohtumine toimus Pekingis ja sellest võtsid osa SAIC, BYD, BMW, Volkswagen ja selle Porsche osakond, teatasid kaks asjasse puutuvat allikat.

Kohtumise peamine eesmärk oli avaldada Euroopale survet ja teha lobitööd, et takistada Brüsseli poolt eelmisel nädalal välja kuulutatud tolle, mis kaitsevad Euroopa autotööstust Hiina konkurentsi eest.

Kohtumisel osalesid ka Mercedes-Benz, Stellantis ja Renault, teatasid kaks eraldi allikat Reutersile.

Mercedes-Benzi esindaja ütles, et grupp toetab vabakaubandusrežiimi, mis põhineb WTO reeglitel. "Globaliseerumise ja majanduslike vastastikuste sõltuvuste taustal on jõukuse ja rahu tagamise moto: dialoog ja konstruktiivne koostöö. Loodame, et poliitikud jätkavad seda dialoogi," lausus ta.

Teised osapooled Reutersile kommentaare ei jaganud.

Tööstusharu siseringi sõnul on nii Euroopal kui ka Hiinal põhjust jõuda kokkuleppeni, et pingeid leevendada ja vältida miljardeid dollareid lisakulusid Hiina elektriautode tootjatele, kuna EL-i otsus on võimalik veel üle vaadata.

"Teadaanne tollide kehtestamise kohta võib algatada kõnelusi Brüsseli ja Pekingi vahel, et neid vältida," ütles Boschi tegevjuht Stefan Hartung.

Euroopa Komisjon teatas kolmapäeval, et uurib olukorda eesmärgiga leida vastastikku sobiv lahendus.

EL-i kaubanduspoliitika muutub üha protektsionistlikumaks, kuna kardetakse, et Hiina tootmispõhine ja võlale tuginev arengumudel võib 27-liikmelise bloki odavate kaupadega üle ujutada, sealhulgas elektriautodega, sest Hiina ettevõtted püüavad nõrga kodumaise nõudluse tõttu suurendada müüki välismaal.

Euroopa Komisjoni 12. juunil tehtud otsus kehtestada Hiina elektriautodele kuni 38,1 protsendi suurused antidumpingtollid järgnes USA mais tehtud otsusele tõsta Hiina autodele kehtivaid tolle ja avas uue peatüki Lääne kaubandussõjas Pekingiga.

"Isiklikult arvan, et on ebaõiglane alustada tollisõda üksnes Hiina tootmisvõimsuse kasutusmäära ja uute elektrisõidukite ebapiisava nõudluse alusel," ütles Zhang Yansheng, Hiina Rahvusvahelise Majandusvahetuskeskuse peamine uurija.

"Näeme, et Hiina on võtnud kasutusele meetmete paketi ülepakkumise probleemi lahendamiseks, nii et järgmise nelja aasta jooksul jätkub Hiina tootmisvõimsuse kasutuse tõus," lisas ta.

Global Times teatas esmakordselt eelmisel kuul, et Hiina valitsusega seotud autode uurimiskeskus soovitas Hiinal tõsta imporditollid imporditud bensiinisedaanidele ja sportmaasturitele, mille mootorid on suuremad kui 2,5 liitrit, 25 protsendile praeguse 15 protsendi asemel.

Sama ajaleht vihjas eelmisel kuul ka, et Hiina ettevõtted plaanivad paluda ametivõimudel alustada uurimist Euroopa sealiha toodete dumpingu kohta, millest Hiina kaubandusministeerium teatas esmaspäeval.

Samuti on ajaleht kutsunud Pekingit üles uurima EL-i piimatoodete importi.

Euroopast Hiinasse eksporditud, suuremate kui 2,5-liitriste mootoritega, sõiduautode eksport ulatus 2023. aastal 196 000 ühikuni, kasvades aastaga 11 protsenti, teatas Hiina Sõiduautode Assotsiatsioon. 2024. aasta esimese nelja kuu jooksul oli selliste autode eksport Euroopast Hiinasse 44 000 ühikut, vähenedes aastaga 12 protsenti.

ELi autode eksport Hiinasse oli 2023. aastal väärt 19,4 miljardit eurot, samas kui blokk ostis Hiinast 9,7 miljardi euro väärtuses elektriautosid, teatas EL-i statistikaamet.

Hiina moodustab umbes 30 protsenti Saksamaa autotootjate müügist ja Saksamaa on kaugelt suurim 2,5-liitriste või suuremate mootoritega sõidukite eksportija, olles saatnud selle aasta algusest Hiinasse 1,2 miljardi dollari väärtuses autosid, näitavad Hiina tolli andmed.

Mercedes-Benzi suur GLE-klassi linnamaastur, S-klassi sedaanid ja Porsche Cayenne on kolm populaarseimat Euroopast Hiinasse imporditud autot, mis moodustasid rohkem kui viiendiku Euroopa kaubamärkide 155 841 imporditud autost 2023. aasta esimese viie kuu jooksul, teatas Hiina Merchant Bank International.

Slovakkia on Hiina neljas ja EL-i suuruselt teine suurte mootoritega autode tarnija. Sellel aastal on riik eksportinud 803 miljoni dollari väärtuses sportmaastureid.

USA, Ühendkuningriik ja Jaapan ekspordivad samuti palju suuremate kui 2,5-liitriste mootoritega autosid ja tõenäoliselt saavad nad suurimat kasu kavandatavast tollitõusust.