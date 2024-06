Hezbollah' juht ähvardas telepöördumises Iisraeli ja Küprost

Hezbollah' juht Sayyed Hassan Nasrallah ütles oma kolmapäevases telepöördumises, et kui kahe vaenlase vahel puhkeb täiemahuline sõda, ei saa Iisraelis olema ühtegi turvalisi kohta. Samuti ähvardas ta Küprost ja teisi Vahemere piirkondi.

"Meie rakettide ja droonide eest pole üheski Iisraeli paigas turvaline," teatas Nasrallah.

Teisipäeval avaldas Iraani toetatud rühmitus väidetavad droonikaadrid tundlikest sõjalistest sihtmärkidest sügaval Iisraeli territooriumil. Hezbollah'l olevat terve sihtmärkide pank, mida täppisrünnakute planeerimisel kasutada.

"Iisrael teab, et teda ootab Vahemerel ees väga suur oht," lisas Nasrallah, ohu olemust täpsustamata.

Aastate jooksul on meedia ja analüütikud teatanud, et Hezbollah on Süürias omandanud Venemaal toodetud laevatõrjeraketid Yakhont, pärast seda, kui tema väed paigutati sinna enam kui kümme aastat tagasi, et aidata president Bashar al-Assadil võidelda riigi kodusõjas.

Nasrallah ähvardas esmakordselt ka Küprost, öeldes, et see on võimaldanud Iisraelil kasutada oma lennujaamu ja baase sõjalisteks õppusteks.

"Küprose valitsust tuleb hoiatada, et Küprose lennujaamade ja baaside avamine Iisraelile Liibanoni ründamiseks, tähendab, et Küprose valitsus on muutunud sõja osaks ja Hezbollah käsitleb seda vastavalt," ütles Nasrallah.

Küprose kohta pole teada, et see pakuks Iisraeli sõjaväele maad või baase, kuid on varem lubanud Iisraelil kasutada oma ulatuslikku õhuruumi aeg-ajalt õhuõppuste läbiviimiseks, kuid mitte kunagi konflikti ajal.

Suveräänseid Briti sõjaväebaase on kasutatud operatsioonideks Süürias ja hiljuti Jeemenis. Küprose valitsusel pole selles küsimuses sõnaõigust.