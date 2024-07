Iisraeli sõjavägi tegi õhurünnaku Beiruti äärelinnale

Iisrael teatas, et tegemist oli kättemaksuga rünnaku eest okupeeritud Golani kõrgendikel, mille tagajärjel sai surma 12 noort inimest. Iisraeli armee sõnul oli rünnaku sihtmärgiks olnud Hezbollah' komandör Golani rünnaku eest vastutav.

"IDF viis läbi sihtrünnaku Beirutis komandöri vastu, kes on vastutav laste tapmise eest Majdal Shamsis ning veel hulga Iisraeli kodanike tapmise eest," seisis Iisraeli kaitsejõudude teates.

Iisraeli meedia teatel on rünnak lõppenud.

Liibanoni julgeolekuallikas ütles, et rünnaku sihtmärk oli Hezbollah' kõrge komandör, kuid tema saatus pole teada. Kolm allikat ütlesid Reutersile, et Iisraeli sihtmärk oli Hezbollah' operatsioonide ülem Muhsin Shukr, teada ka nime all Hajj Mohsen. Shukr on olnud Hezbollah' juhi Hassan Nasrallah' lähedane nõunik ning olnud rühmituses aktiivne viimased 30 aastat.

Reuters edastas kahele julgeolekuallikale viidates, et Shukr pääses rünnakust eluga.

Meedia teatel kõlas plahvatus Beiruti Dahieh' äärelinnas, mis on tuntud kui Hezbollah' tugipunkt. Liibanoni meedia andmetel rünnati Haret Hreiki linnaosas Hezbollah' šuuranõukogu piirkonda.

Hezbollah'ga seostatud allika sõnul tabas õhulöök linnas rahvarohkes piirkonnas haiglaga külgnevat elumaja. Allika väitel kaasnesid rünnakuga inimkannatanud, kuid ta ei täpsustanud, kas kannatanud on tsiviilelanikud või Hezbollah' liikmed.

Beirut on olnud viimastel päevadel ärevil, kuna Iisrael on lubanud kättemaksu rünnaku eest okupeeritud Golani kõrgendikul, milles sai üle kümne noore inimese surma. Iisrael ja USA on süüdistanud selles rünnakus Hezbollah'd, viimane on seda eitanud.