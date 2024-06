Parempopulist Bardella lubas võimule tulles jätkata Ukraina toetamist

Küsitlused ennustavad Prantsusmaa erakorralistel parlamendivalimistel edu parempopulistidele ning Rahvusliku Liidu (RN) peaministrikandidaat Jordan Bardella üritab juba kriitikuid rahustada. Bardella lubas, et Prantsusmaa jääb NATO-sse ning jätkab Ukraina toetamist.

Bardella üritab parandada RN-i kuvandit ning saadab Prantsuse avalikkusele rahustavaid sõnumeid.

Bardella ütles, et RN-i valitsuse ajal ei liigu riik äärmusesse, ei suurenda järsult defitsiiti, ei kaugene NATO-st ning ei võta suunda Venemaa poole. Bardella sõnul on ta terve mõistuse kandidaat, kes hakkab prantslastele tõtt rääkima, vahendas The Times.

"Ma ei kahjusta Prantsusmaa usaldust ja austan Prantsusmaa poolt võetud kohustusi kogu maailmas. Ma ei valeta Prantsuse rahvale," rääkis Bardella.

Viimased küsitlused näitavad, et RN-i toetus on ligi 34 protsenti, vasakrinde toetus on 22 protsenti ja president Emmanuel Macroni juhitud tsentristide toetus jääb 19 protsendi juurde. Pole veel selge, kas RN suudab parlamendis saavutada enamuse. Seetõttu üritab Bardella enda selja taha võita peavoolu valijaid.

Bardella külastas kolmapäeval Prantsusmaa suurimat relvamessi ja lubas siis, et Prantsusmaa jätkab sõjalisi tarneid Ukrainale. Ta mõistis seejärel hukka Ukraina territoriaalse suveräänsuse rikkumise, kuid hoiatas, et Prantsusmaa peaks vältima eskalatsiooni Venemaaga. Tema sõnul ei tohi Prantsusmaa sattuda otsese konflikti tuumariigiga.

Bardella proovib ka ärimehi rahustada ning rääkis, et tema valitsus ei vähenda käibemaksu 20 protsendilt viiele protsendile. Macroni meeskond süüdistab nüüd Bardellat valetamises. Bardella väidab samas vastu, et riik on peaaegu pankrotis ning seetõttu peab RN välja valima prioriteedid, mille peale saab raha kulutada.

Prantsusmaa on juba oma suure eelarvepuudujäägi tõttu Brüsseli poolse surve all. Analüütikud eeldavad nüüd, et keskpikas perspektiivis lähevad Pariis ja Brüssel riidu ning kui Bardella peaks saama peaministriks, siis hakkab ta kõndima Margaret Thatcheri jälgedes ja nõuab Prantsuse panuse vähendamist EL-i eelarvesse.