200 kandidaati loobus enne Prantsuse valimiste teist vooru RN-i blokeerimiseks

Vähemalt 200 Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni tsentristide ja vasakliidu kandidaati on enne teist valimisvooru loobunud, et takistada parempopuliste parlamendis absoluutset enamust saavutamast, näitab AFP arvepidamine teisipäeval.

Pühapäeval peetakse Prantsusmaal ennetähtaegsete parlamendivalimiste teine ja otsustav voor.

Rivaalid loodavad, et taktikaline loobumine enne pühapäeval peetavat teist vooru hoiab ära Marine Le Peni Rahvusliku Liidu (RN) absoluutse enamuse ehk 289 kohta 577-kohalises rahvusassamblees.

Enne teisipäeval kella 18, mis on teiseks vooruks registreerimise lõpptähtaeg, oli vähemalt 200 kandidaati juba välja jäänud.

Loobujad on peamiselt vasakpoolsed või tsentristid: 110 vasakpoolsete ühenduse Uus Rahvarinne liikmed ja 70 Macroni leerist.

Kandideerimast loobus ka üks parempopulist, kuid tema puhul oli põhjuseks vana sotsiaalmeediapostitus endast natside koonduslaagris, ütles üks parteiametnik kohalikule meediale.

Parempopulistlikuks peetud parteid said möödunud pühapäeval esimeses voorus võidu rohkem kui 10,6 miljoni häälega.

Esimeses voorus valiti parlamenti otse vaid 76 seadusandjat, pea kõik neist parempopulistide või vasakpoolsete ridadest. Ülejäänud 501 kohta otsustatakse teises voorus allesjäänud kahe või kolme kandidaadi vahel.

Prantsusmaa valimissüsteemis pääseb teise vooru iga kandidaat, kes saab oma ringkonnas rohkem kui 12,5 protsenti registreeritud valijatest. Ajalooliselt suure valimisaktiivsuse tõttu võivad sadades ringkondades tulla teises voorus kolmikvõistlused, enamikul juhtudel ühe kandidaadiga igast suuremast koalitsioonist ja sageli Rahvusliku Liidu kandidaadiga esikohal.

See tähendab, et esimeses voorus kolmandaks jäänud kandidaadid, kes soovivad vältida Rahvusliku Liidu võitu, võivad olla sunnitud võistlusest loobuma ja toetama kandidaati, kes on paremas positsioonis, et parempopuliste võita.