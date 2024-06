Prantsusmaa peaminister süüdistab vasakpoolsete juhti antisemitismis

Pariisi lähedal 12-aastase juudi tüdruku väidetav vägistamine on muutunud oluliseks võtmeküsimuseks 10 päeva enne Prantsusmaa parlamendivalimisi, kuna president Emmanuel Macroni valitsuse liikmed süüdistavad vasakpopulistide juhti Jean-Luc Melenchoni ja tema erakonda antisemitismis.

"Sellise tragöödia valguses kujutan ma ette, et kõik suuremad poliitikud, sealhulgas Jean-Luc Melenchon, mõistavad selle hukka," ütles peaminister Gabriel Attal neljapäevasel pressikonverentsil. "Aga ma tahan ka öelda, et alates 7. oktoobrist oleme näinud, kuidas antisemitism on pead tõstnud ja vohama hakanud. Ja ma arvan, et poliitikutel ja erakondadel on kohustus panna üles tõkkeid, et takistada teatud retoorika muutumist tavapäraseks."

Mitmete Prantsuse meediaväljaannete, sealhulgas BFM-i ja Le Parisieni andmetel on 12-aastase tüdruku vägistamises süüdistus esitatud kolmele alaealisele poisile. BFM-i andmetel küsis üks ründajatest ohvrilt küsimusi Iisraeli kohta ja nimetas teda räpaseks juudiks.

"Sündmus on õudust tekitav ja ilmestab kuidas mehelikkust tinglikult seostatakse vägivalla ja rassismiga juba varases eas," kirjutas Melenchon X-is. "Ärgem muutkem seda kuritegu ja sellest tulenevat kannatust meediasündmuseks."

Melenchoni vastu esitatud antisemitismisüüdistused on intensiivistunud alates Gaza sõja algusest, kuna tema partei Allumatu Prantsusmaa on olnud Iisraeli sõjalise tegevuse kõige häälekam kriitik Prantsuse poliitikas ja keeldunud kvalifitseerimast Hamasi terroristlikuks organisatsiooniks.

72-aastase Melenchoni vastased on süüdistanud teda antisemiitliku retoorika kasutamises või antisemitismi ohtlikkuse pisendamises Prantsusmaal.

22. oktoobril teatas Melenchon, et Prantsusmaa Rahvusassamblee president Yael Braun-Pivet On Tel Avivis laagris, et julgustada veresauna. Braun-Pivet oli parasjagu Iisraelis, et avaldada sellele oma täielikku toetust. Ta süüdistas Melenchoni sõna "laagris" kasutamises tema juudi päritolu tõttu. Melenchon nimetas süüdistust absurdseks sõnade patrullimiseks.

23. juunil avaldatud blogipostituses kirjutas Melenchon, et antisemitism Prantsusmaal on vaid tühine jäänuk ja Palestiinat toetavatel meeleavaldustel seda pole. Postitus viis selleni, et teda süüdistati antisemitismi ohtude pisendamises, hoolimata antisemiitlike juhtumite tõusust pärast Gaza sõja algust.

Macroni justiitsminister Eric Dupond-Moretti süüdistas Melenchoni antisemitismis otsesemalt kolmapäevasel meeleavaldusel antisemitismi vastu. "Antisemitism ei ole Prantsusmaal vaid jäänuk," ütles ta. "Põletavad sõnad viivad tulekahjuni."

Melenchoni lähedane liitlane ja Allumatu Prantsusmaa partei juht Manuel Bompard ütles, et väidetav rünnak paljastab antisemitismi ja igakülgse šovinismi olemasolu. "On häbiväärne, kui püütakse inimestele sisendada, et juhtunu ja Allumatu Prantsusmaa poliitiliste seisukohtade vahel oleks seos," ütles ta.

See ei ole aga esimene kord, kui Melenchon on sattunud antisemitismisüüdistuste tõttu hätta. 2013. aastal tekitas ta pahameelt tollase rahandusministri kohta tehtud märkustega, kes oli sündinud juudi vanemate perre.