Tartu Agro ähvardab tootmismaa konkursi tõttu tegevuse lõpetada

Tuhanded hektarid põllumaad Tartu linna läänepiiril kuuluvad riigile, aga on pea veerand sajandit olnud rendilepinguga põllumajandusettevõtte Tartu Agro kasutuses. Järgmisel aastal leping lõppeb ja uut tulemas pole.

"Täna oleme olukorras, kus me näeme, et meid tahetakse riigi poolt ära likvideerida. Sisuliselt on riik läinud seda teed, et pole olemas ettevõtet, pole olemas probleemi. Et nii tahetakse meist vabaneda," lausus Tartu Agro juhataja Andres Härm

Tartu Agro oli aastani 2001 riigiettevõte. Erastamise käigus jäid maavaldused riigi omandisse, aga ettevõttele anti pikaajaline rendileping. Selle üle, kas Tartu Agro on lepinguga saanud ebaseaduslikku riigiabi, on vaielnud nii Euroopa Komisjon kui ka Euroopa Liidu üldkohus.

Kui Tartu Agro soovis lõppevat rendilepingut pikendada või maid välja osta, siis riik otsustas minna enampakkumise teed.

"Järgides seadusandlust tuleb meil luua võrdsemad võimalused ka teistele ettevõtjatele-organisatsioonidele tulla oma pakkumistega välja. Ühes tükis pakkumise andmine ei vasta tänastele seadustele ja erinevatele konkureerimisvõimalustele. Sellel korral lähme välja nelja tükiga. Ka Tartu Agrol on võimalus oma ettepanek või taotlus esitada," rääkis regionaalminister Piret Hartman.

Ettevõte aga näeb, et maade tükeldamine lõhub nende senised tegevusvõimalused.

"Tartu Agro majandusloogika on üles ehitatud terviklikule maakasutusele, kus on olemas külvikorrad ja me oleme tsentrifitseeritud seemnetootjad, nii heinaseemne kui ka teraviljavaldkonnas. Sinna juurde on integreeritud loomakasvatus. Terviklik majandussüsteem, et kui ära tükeldada, siis ei ole võimalik selle looduga edasi minna," lausus Härm.

Tartu Agros töötab praegu 110 inimest. Kogu tootmismaast ilmajäämine tähendaks ettevõtte sõnul lisaks koondamistele ka mitmetuhandepealise karja hävitamist ja maade läheduses olevate tootmishoonete võõrandamist.

"Minu jaoks on väga oluline, et ka selline suur ettevõte saaks jätkata. Aga ministeeriumi jaoks on oluline see, et kõigil ettevõtetel on võrdsed võimalused konkureerimiseks. Me ei saa minna kedagi eelistama selle tõttu, et tal on lootus olemas," märkis Hartman.

Avalike enampakkumistega tuleb ministeerium välja suve lõpus.