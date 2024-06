Riigikohus: TÜ endine dekaan Eamets rikkus toimingupiirangut

Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas reedel avaldatud otsuses, et kuigi Eamets ei saanud tegu toime pannes aru selle keelatusest, ei välista see tema vastutust.

2023. aasta juunis sõlmis Tartu Ülikooli toonane sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Raul Eamets ülikooli nimel "Koostöölepingu teadusuuringute läbiviimiseks" Pere Sihtkapital Sihtasutusega, olles samal ajal selle sihtasutuse nõukogu liige. Sellega rikkus ta toimingupiirangut, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui see tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes.

Politsei- ja Piirivalveameti otsusega karistati endist dekaani rahatrahviga. Seepeale pöördus viimane kohtusse, väites, et ta ei saanud aru oma teo keelatusest. Dekaan arvas ekslikult, et toimingupiiranguga on hõlmatud üksnes selliste tehingute tegemine, millega kaasnevad ülikoolile rahalised kohustused. Selline eksimus ei olnud Riigikohtu kriminaalkolleegiumi hinnangul tema jaoks aga vältimatu, mistõttu see tema vastutust ei välista.

Riigikohus selgitas, et ülikooli dekaanina avalikke ülesandeid täitma asudes tulnuks Eametsal asjakohased seadused endale selgeks teha. Kolleegium rõhutas, et korruptsioonivastase seaduse asjakohaste punktide mõistmine ei eelda kõrgtasemel juriidilisi teadmisi. Kuigi dekaan pöördus nõu saamiseks nii ülikooli kui ka sihtasutuse juristi poole, ei küsinud ta kummaltki toimingupiirangu esinemise kohta selgelt seisukohta.

Riigikohtu kriminaalkolleegium jõustas reedese otsusega politsei- ja piirivalveameti esialgse karistuse ehk rahatrahvi, millega määrati Raul Eametsale karistuseks 100 trahviühikut, s.o 400 eurot.

Samuti otsustas riigikohus jätta Raul Eametsal kohtuvälises menetluses ja maakohtus tekkinud õigusabikulud tema enda kanda. Aga mõista Eesti Vabariigilt Raul Eametsa kasuks välja 600 eurot valitud kaitsjale kassatsioonimenetluses makstud tasu katteks.

Kohtuotsusega saab tutvuda siin.