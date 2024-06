Trumpi kampaaniarahastu ületab esmakordselt Bideni oma

USA endisel presidendil Donald Trumpil õnnestus mais kohtu all olles koguda sellisel hulgal annetusi, et tema kampaaniarahastus ületab esmakordselt president Joe Bideni oma.

Trumpil oli kampaania tarbeks mai lõpus pangas 116,6 miljonit dollarit, võrreldes Bideni 91,6 miljoniga.

See ei tulenenud Bideni kehvast annetuste kogumisest. Bideni kampaaniarahastu nägi mais, pärast eelneva kuu nõrka tulemust, korralikku taastumist. Kuid Trump kogus kohtu all olles ja eriti protsessi viimastel päevadel, mil ta süüdi mõisteti, sellisel hulgal raha, et konkurent ületada. See oli pikka aega olnud Bideni oluliseks tugevuseks.

Viimased kampaaniarahastuse aruanded, mis esitati föderaalsele valimiskomisjonile, näitasid ka seda, et Biden on jätkanud oma kampaaniaaparaadi ülesehitamist, samal ajal kui Trump on suures osas raha alles hoidnud.

Pärast kuudepikkust suhteliselt vaikset algust on tõeline raharalli alanud.

See järeldub kampaaniarahastuse aruannetest, mille esitasid presidendikampaania meeskonnad, partei komiteed ja käputäis teisi rühmi neljapäeval. Aruanded hõlmasid kogu maikuu tegevust. Biden lootis rahalisele eelisele, aga Trump kustutas selle lootuse.

Trumpi kampaaniameeskond ja vabariiklik rahvuskomitee teatasid, et nad kogusid mais 141 miljonit dollarit, mis sisaldas märkimisväärset annetuste tõusu pärast endise presidendi süüdimõistmist vaikimisraha tasude osas.

Kampaaniameeskonna teatel saadi kohtuprotsessi viimasel kahel päeval kuus korda rohkem suurannetusi kui tavaliselt. Annetuste kasv oli ilmselt veelgi suurem, kuna andmed ei hõlmanud alla 200 dollari suuruseid annetusi ega annetusi, mida ühised rahakogumisfondid polnud jõudnud veel üle kanda.

Trumpi kampaania ja RNC (Vabariiklik Rahvuskomitee) teatasid, et neil oli mai lõpus ühtekokku napilt üle 170 miljoni dollari, edestades Bidenit ja demokraatide rahvuskomiteed, kes raporteerisid veidi alla 157 miljoni dollari.

Kuigi Trumpi New Yorgi kohtuprotsess ja süüdimõistmine ajendasid rahvahulga annetusi, peegeldasid eelmisel kuul saadud tugevad numbrid ka traditsiooniliste vabariiklaste annetajate annetuste suurenemist üldvalimiste tsükli alguses.

Trumpi toetav poliitilise kampaania organisatsioon (super PAC) Make America Great Again Inc. kogus mais peaaegu 70 miljonit dollarit. Kuid suurem osa sellest summast oli üksik 50 miljoni dollari suurune annetus Timothy Mellonilt, pikaajaliselt GOP annetajalt, kes oli juba eelmisest aastast alates organisatsioonile andnud 25 miljonit dollarit.

Bideni kampaaniaaparaat teatas, et kogus mais 85 miljonit dollarit oma kampaania, demokraatide rahvuskomitee ja kahe ühise rahakogumise komitee kaudu. See on märkimisväärne taastumine võrreldes eelneva kuuga, mil koguti vaid 51 miljonit dollarit.

Ametisoleva presidendi kampaaniale kulus ka rohkem kui 30 miljonit dollarit, vastavalt hilisõhtul esitatud aruandele, mis on rohkem kui eelmisel kuul kulutatud 25 miljonit dollarit ja peaaegu neli korda rohkem kui Trumpi kampaania kulutas samal perioodil.

Reklaamikulud ja meediasisu tootmine moodustasid umbes kaks kolmandikku sellest kulutuste kogusummast, kuid Biden kulutas ka Trumpist palju rohkem erinevates teistes kulukategooriates, nagu palgafond, millele Bideni kampaaniameeskond kulutas peaaegu 3,8 miljonit dollarit võrreldes Trumpi 176 000 dollariga.

Osa sellest erinevusest peegeldas tõenäoliselt mõningast ümberkorraldamist vabariiklaste poolel, kuna paljud töötajad, kes olid hiljuti otseselt Trumpi kampaania palgal, on nüüd RNC palgal. Kuid see peegeldab ka seda, kuidas Biden on üles ehitanud palju tugevama ja kallima kampaania infrastruktuuri.

Muidugi on Trumpil nüüd olemas vahendid, et Bideni kampaaniaga sammu pidada. Edaspidine küsimus on, kuidas tema kampaaniameeskond otsustab neid vahendeid kasutada.