ERR USA-s: eelmised valimised tegid Georgia valimisametnikud ettevaatlikuks

Georgia osariigi valimisametnikud on novembriks valmis. Ettevalmistustöö on olnud tugevam kui kunagi varem, sest nelja aasta tagused sündmused on teinud osariigi ettevaatlikuks.

Nimelt võitis Joe Biden 2020. aastal seal Donald Trumpi vaid 0,2 protsendiga. Georgia vabariiklastes vallandas nõnda napp kaotus suure pahameele.

"Ähvardused tulid inimestelt, kes olid vihased, et Trump ei võitnud valimisi. Kasutati palju kohutavat kõnepruuki. Ähvardati, et lastakse valimisjaoskonnad õhku. Nad viitasid Bostoni pommiplahvatustele, öeldes, et viimane oleks selle kõrval lapsemäng," rääkis Pauldingi maakonna valimiskomisjoni juht Deidre B. Holden.

Pettunud Trump ei tunnistanud toonast tulemust ning praegu on endisele presidendile esitatud kriminaalsüüdistus püüdluses osariigi valimistulemusi mõjutada.

"Ma arvan, et seal polnud kuritegelikku kavatsust. Ta tahtis lihtsalt häälte ülelugemist. Ilmselt tuli talle šokina, et kõigist osariikidest ei võitnud ta just Georgias. Ta oli ärritunud ja sellepärast ta seda soovis. Ja me ka lugesime hääled üle ja tulemus jäi samaks," ütles Holden.

Kuna Georgia osariik on ka tänavu üheks kaalukeeleosariigiks, ollakse ka sel korral valijate pahameeleks valmis.

"Vaadates veel 2020. aasta valimisi, siis isegi tänase päevani leidub inimesi, kes on meie osakonna peale väga vihased. Valmistume sarnaseks olukorraks. Valmistume 100-protsendiliseks valimisaktiivsuseks. Valmistume selleks, et inimesed on meie peale vihased, et inimesed püüavad meie tööprotsesse takistada. Arvan, et halvimaks valmistumine aitab," rääkis Floydi maakonna valimiskomisjoni juht Akyn Beck.

"Oleme rääkinud pommiähvardustest ja terrorirünnakutest. Oleme rääkinud ka ohtlikest postisaadetistest. Oleme kõik selle läbi arutanud, kuni selleni välja, kus tulistamise ajal valimisjaoskonnas varju leida, kus on väljapääsud ning kuidas reageerida," selgitas Holden.

Mõeldud on ka valimiste läbipaistvusele. "Üheks eeliseks on selle üheselt mõistetavus. Valik on väga-väga selge. Kui annate inimestele pliiatsi, teevad nad mõnikord riste, teevad ringe ümber, kriipsutavad nimesid maha. Kuid selle masinaga on valik selge," rääkis Chris Harvey valimismasinast.

Ettevalmistust on Georgia osariigis võetud aga nii tõsiselt, et valimised võiksid seal toimuda kas või kohe. Lisaks töötajate väljaõppele on valimiste läbiviimiseks vajalik varustus juba laos valmis ja ootab vaid jaoskondadesse laiali saatmist.