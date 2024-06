Müüjad: automaks autoostjaid poodi ei kihuta

12. juunil kiitis riigikogu heaks mootorsõidukimaksu seaduse, mille kohaselt kehtestatakse tuleva aasta algusest Eestis kaheosaline mootorsõidukimaks.

Lisaks aastamaksule, mis koosneb baasosast, CO2 eriheite osast ja täismassi osast, tuleb sõidukiomanikel tasuda ka registreerimistasu.

Kasvu müüginumbrites veel näha ei ole

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) andmetel on uute sõiduautode müük sellel aastal iga kuuga küll kasvanud, kuid maikuus müüdud autode arv jääb 16,8 protsendiga eelmisele aastale siiski alla.

Ka automüüjad müüginumbrites veel olulist kasvu näinud ei ole. Nende sõnul ostavad autosid praegu need, kellel see lähiajal niigi plaanis oli.

"Märkimisväärset mõju veel ei ole, ilmselt on registreerimistasu kehtestamine veel liiga uus teema ja tundub, et ei ole tajutud, et seadus on vastu võetud," ütlesid ühises teates Inchcape'i BMW ja MINI ärisuuna juht Margus Viileberg ning Mazda, Jaguari ja Land Roveri ärisuuna juhi Siim Tael.

"Oleme tähele pannud, et vaid mõned üksikud ootel olnud kliendid tegid kiirelt otsuse ning vormistasid automaksu uudise valguses enda tellimused lõpuni," lisasid nad.

Sama kinnitas Veho juhatuse liige Keijo Kaasik. "Müügi hoogustumise suurust on täna keeruline ennustada, aga tunda on, et ka need, kes seni ootel on olnud, tunnevad aktiivsemalt huvi auto ostmise või vahetamise vastu," ütles ta.

Suuremat huvi ennustatakse aasta teise poolde

"Suurenenud ostuhuvi võiks prognoosida pigem sügiseks, kui suur suvi selja taha jäänud ja inimesed oma puhkustelt ja suvistelt toimetustelt naasnud," kommenteeris Info-Auto turundusdirektor Tiit Lillipuu.

Inchcape'i esindajad Viileberg ja Tael ennustavad sel aastal veel mõnekümneprotsendilist kasvu. Samas nentisid nad, et inimesi piiravad endiselt kõrged intressimäärad.

Amserv Auto juhatuse liige Margus Nõmmik siiski suuremat ostubuumi ei oota, kuna maksumäärad arutelude käigus vähenesid. "Me oleme ise sisemiselt arutanud, et kui me ise arvasime, et mingi hetk see [buum] tekib, siis praegu on küsimus, et kas see üldse tekib. Esmased numbrid olid hullemad kui need, mis lõpuks tulid."

Inimesed eelistavad hübriide ja kasutatud autosid

Aastamaksu vanusekordaja vähendab 5–15 aasta vanuste autode eest makstavat summat ning üle 20-aastaste sõidukite eest tuleb tasuda vaid baasosa. Amservi esindaja Margus Nõmmiku sõnul võib see elavdada kasutatud autode turgu.

Seda suundumust on märganud ka Kaasik. "Lisaks on täna selgemalt näha, et see huvi hakkab jõudma ka kasutatud autode ärisse, mis on Veho puhul müüdud sõidukite arvult võrdväärne uute autode äriga," ütles ta.

Lisaks vanusekordajale mõjutab aastamaksu suurust ka CO2 komponent, mis on tarbijaid suunanud keskkonnasõbralikumaid autosid ostma. AMTEL-i andmetel moodustasid hübriidautod kõigist mais müüdud uutest autodest ligi poole, elektriautode osakaal oli 6,8 protsenti.

Ka kõik kommentaari andnud automüüjad tunnetavad huvi kasvu hübriidautode vastu. "Kindlasti on tunda, et tarbijate teadlikkus on kasvanud ning mõeldakse rohkem sellele, millist keskkonnakoormust ostetav sõiduk kannab," sõnas Veho esindaja Keijo Kaasik.

Nõmmiku sõnul on hübriidautod moodustanud Amservi müügist viimase paari aasta jooksul üle poole. "Me oleme viimased aastad müünud üle 65 protsendi autodest täishübriidid. Toyota on seda kogu aeg propageerinud. Meil mittehübriidi praktiliselt valikus ei ole, välja arvatud siis kaubikud," ütles ta.

Kui Nõmmik on täheldanud huvi ka kergemate autode vastu, siis Lillipuu sõnul ei moodusta massikomponent aastamaksust märkimisväärset osa ning tarbijate valikut ei mõjuta.

Pelgalt automaksu tõttu keskkonnasõbralikku valikut ei tehta

Automüüjate sõnul on huvi keskkonnasõbralike autode vastu olnud juba aastaid ning see on osa laiemast trendist.

"Üleminek keskkonnasõbralikematele sõidukitele on tänaseks kestnud juba mitu head aastat ja üha vähemaks jääb puhtalt sisepõlemismootoritega uute sõiduautode pakkumine turul," sõnas Info-Auto esindaja Lillipuu.

Ka Nõmmik on täheldanud sarnast suundumust. "Tundub, et see jalajälje tekitamine ja keskkonnasõbralikkuse asi on eesti tarbijate kuklas juba mõnda aega olnud. Täna vaadatakse seda kindlasti veelgi rohkem, mõeldakse pistikhübriidi või elektri peale – vaikselt läheme ülejäänud maailma trendidega kaasa," ütles ta.