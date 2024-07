Rahanduskomisjon lükkas automaksu seaduse arutamise teadmata tulevikku

President Alar Karis jättis 12. juunil riigikogus vastuvõetud mootorsõidukimaksu seaduse välja kuulutamata, leides, et see pole kooskõlas põhiseadusega, kuna rikub puuetega inimesi puudutavas osas võrdse kohtlemise põhimõtet.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE) rääkis, et rahanduskomisjoni esmaspäeval toimunud erakorralisel istungil arutas komisjon presidendi põhjendusi seaduse mitteväljakuulutamise osas. Arutelu käigus esitasid oma seisukohad presidendi kantselei, sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad.

"Komisjon otsustas võtta aega presidendi esitatud seiskohtade analüüsimiseks ja seejärel langetada sisuline otsus, kui on teada täiskogu erakorralise istungi toimumise aeg," ütles Akkermann. "Komisjon koguneb uuesti vahetult enne täiskogu istungit ja kujundab siis menetluslikud otsused."

"Me täna ei võtnud eesmärgiks midagi otsustada. Täna komisjoni liikmed said küsida tagamaade kohta selgitusi eelkõige presidendi nõunikult. Nüüd anname komisjoni liikmetele mõtlemisaega, kuni juhatus kutsub kokku tõenäoliselt erakorralise istungi ja soovib seda päevakorda panna," sõnas Akkermann. "Kui see on päevakorras, siis arutelul rahanduskomisjon peab tegema otsuse, kas toetada muutmata kujul vastuvõtmist või siis nii-öelda soovitab vajutada punast nuppu ehk asuda eelnõud uuesti muutma."

Akkermann lisas, et need riigikogu liikmed, kellega ta on vestelnud, toetavad eelnõu uut arutamist. "Mis tähendab seda, et eelnõu tuleb rahanduskomisjoni tagasi ja neid presidendi märkusi – nende valguses hakatakse eelnõu muutma. Praegu mulle tundub kolleegide hoiakutest, et nii niimoodi see läheb."

Akkermann ei osanud kommenteerida, millal võib toimuda istung, kus seadust arutatakse.

"On võimalus, et ta [mootorsõidukimaks] hakkab esimesest jaanuarist ka kehtima. Maksukorralduse seadus ütleb "üldjuhul", võib-olla on praegu see erijuhus," kommenteeris Akkermann, millal võiks seadus kehtima hakata.

President Alar Karise jättis seaduse välja kuulutamata, sest tema hinnangul eirab mootorsõidukimaks võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna teeb erandi eraisikutele kuuluvatele sõidukitele, mis on ümber ehitatud või kohandatud puuetega inimesele kasutamiseks, aga ei vabasta maksust neid füüsilise puudega inimeste sõidukeid, mis ei vaja kasutamiseks kohandamist.

Riigikogu võttis nn automaksu kehtestava seaduse vastu 12. juunil. Eelnõu toetas 57 riigikogu liiget, vastu oli 28 liiget.

Valitsuse algatatud seaduse eelnõu kohaselt kehtestatakse Eestis alates järgmise aasta algusest kaheosaline mootorsõidukimaks. Eelnõu järgi hakkab maks koosnema esiteks osast, mida tasub mootorsõidukiomanik iga-aastaselt liiklusregistris registreeritud sõidukitelt. Sõiduautode mootorsõidukimaksu määr hakkab koosnema baasosast, CO2 eriheite osast ja täismassi osast. Teiseks kehtestatakse mootorsõiduki registreerimistasu, mida makstakse sõiduautode ja kaubikute liiklusregistris registreerimisel.

Eelnõu kohaselt on mootorsõidukimaksust ja registreerimistasust vabastatud alarmsõidukid, eraisikutele kuuluvad sõidukid, mis on ümber ehitatud või kohandatud puuetega inimesele kasutamiseks, ning välisesinduste sõidukid vastavalt välislepingutele. Mootorsõidukimaksu hakkab eelnõu järgi koguma maksu- ja tolliamet ning registreerimistasu transpordiamet.

Mootorsõidukimaks peaks prognooside kohaselt tooma riigieelarvesse umbes 200 miljonit eurot.