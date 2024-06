Akkermann: automaks ilmselt 1. jaanuaril ei jõustu

"Mootorsõidukimaksu pärast kindlasti suvel riigikogu istungit kokku eraldi ei kutsuta," ütles Akkermann Vikerraadio saates "Uudis+" vastuseks küsimusele, kas parlament võiks presidendi tagasilükatud seaduse juba suvel uuesti vastu võtta.

Akkermanni hinnanul suure tõenäosusega automaks 1. jaanuaril ei jõustu.

"Võib juhtuda," vastas ta küsimusele, kas peab võimalikuks, et maks 1. jaanuaril ei jõustu. "Jah, praegu ma arvan küll nii. Aga liiga vara on öelda, ma siin mõne minutiga ei julge võtta niisugust põhimõttelist kindlat arvamust selles küsimuses," märkis ta sama küsimuse kohta teisal.

"Arvan, et pigem töötame põhjalikult ja see hakkab kehtima veidi hiljem," kommenteeris Akkermann rahanduskomisjoni edasist tegevust seadusega, mis peab vastu võtmiseks läbima nüüd uuesti teise ja kolmanda lugemise.

Akkermann ütles, et rahanduskomisjoni esimesed istungid pärast suve on kavandatud augusti lõppu, kus siis ka automaksu eelnõu uuesti arutama hakatakse.

Samas rõhutas Akkermann, et maksumuudatusi sätestavad seadused võivad jõustuda ka muudel kuupäevadel kui 1. jaanuar või 1. juuli. Maksukorralduse seaduse kohaselt saavad maksumuudatused jõustuda kõige vähem pool aastat pärast nende vastuvõtmist.

Kommenteerides presidendi seisukohta, et mootorsõidukimaks eirab võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna teeb erandi eraisikutele kuuluvatele sõidukitele, mis on ümber ehitatud või kohandatud puuetega inimesele kasutamiseks, aga ei vabasta maksust neid füüsilise puudega inimeste sõidukeid, mis ei vaja kasutamiseks kohandamist, selgitas Akkermann, et seaduse koostamisel lähtuti eelkõige sõidukist, mille ümberehitamine muudab selle kasutatavaks väga kitsale ringile inimestest ning samuti raskendab selle tulevast müümist.

Küsimusele, kas sellise erandi eemaldamine seadusest võiks olla üks võimalus selle muutmiseks, vastas Akkermann, et tema hinnangul oleks see kõige otsesem abinõu presidendi märkuse arvesse võtmiseks. "Aga ma pole jurist ja me arutame komisjonis. Küsime ka presidendi õigusnõunikult, mis oleks kõige kohasem ja majanduslikult mõistlik lahendus," lisas ta.

Akkermann põhjendas seda, miks ei võiks seaduses teha erandit kõigile puuetega inimestele sellega, et Eestis on piirkondi, kus on väga suur erivajadustega inimeste osakaal ning teiseks võib karta erandi kuritarvitamist, kui liikumispuudega inimese nimele võidakse registreerida mitu autot, millega sõidavad tema lähedased. "Aga kõigil puuetega inimestel ei ole autot, mõni ei vajagi ümberehitust, mõni ei suudagi sõita. Seepärast lähtusime auto ümberehitamisest," märkis ta.

Igasuguste erandite laiendamine muudaks samas järelevalve töömahukamaks ning sellega suurendaks maksu kogumise kulusid ehk vähendaks riigi tulusid, tõdes ta.

Reinsalu: valitsusel on viimane võimalus ebavajalikust automaksust taganeda

Presidendi otsus automaks vetostada on tugev löök valitsuse rumalale poliitikale ning nüüd on valitsusel viimane võimalus oma täiesti ebavajalikust automaksu projektist taganeda, teatas opositsioonilise Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

"Isamaa kogus 20 000 allkirja pöördumisele, et president jätaks automaksu välja kuulutamata. Esitasime oma argumendina muuhulgas ka presidendi viidatud probleemi seoses puuetega inimestega. Oli ka rida muid sisulisi probleeme, kuid tegelik põhjus sellest maksust nüüd, viimasel hetkel loobuda, on sisuline: see maks koormab inimesi ja majandust ebamõistlikult," märkis Reinsalu.

"Juhin tähelepanu ka kehtivale maksukorralduse seadusele: maksuseaduse, samuti selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab üldjuhul jääma vähemalt kuus kuud. Sätet ei kohaldata maksukohustuslast soodustava mõjuga maksuseaduse ja selle muudatuse korral," selgitas Reinsalu. "Täna on 25. juuni, seadus pidi jõustuma 1. jaanuar 2025. Seega, põhiseaduspäraselt seda seadust õigeaegselt ei jõua ka eeldatavalt jõustada, kui ka koalitsioon seda jõuga rullides sooviks teha."