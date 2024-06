Ukraina ja Moldova alustavad teisipäeval Euroopa Liiduga liitumiskõnelusi

"Ma olen tänulik kõigile meie meeskonna liikmetele, kes tegid kõvasti tööd, et see ajalooline samm teoks saaks," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski. "Miljonid ukrainlased ja meie rahva põlvkonnad teostavad oma Euroopa unistuse. Ukraina naaseb Euroopasse, kuhu ta on kuulunud sajandeid, täisväärtusliku Euroopa kogukonna liikmena."

"Euroopa Liidui liikmeks saamine on meie tee rahu, heaolu ja parema elu poole kõigile kodanikele," ütles Moldova president Maia Sandu.

Liitumiskõnelused algavad teisipäeva pärastlõunal Luksemburgis kahe valitsustevahelise konverentsi kaudu, mida EL korraldab eraldi Ukrainaga ja Moldovaga.

Läbirääkimiste alustamine on järgmine samm, mis tõenäoliselt kujuneb raskeks ja aastatepikkuseks teekonnaks liikmesuse suunas. Ukraina ja naaberriik Moldova esitasid taotlused EL-iga liitumiseks 2022. aastal, pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin alustas täiemahulist invasiooni Ukrainasse.

Bloki otsus kõneluste alustamiseks tuleb kaks nädalat pärast seda, kui EL teatas, et mõlemad riigid on täitnud vajalikud nõuded läbirääkimiste alustamiseks.

EL-i diplomaadid on pingutanud selle nimel, et alustada kõnelusi juunis – enne kui Ungari võtab 1. juulil üle EL-i Nõukogu eesistumise.