ERR Moldovas: Venemaa soov blokeerida referendumit EL-i üle kukkus läbi

Moldovlased ootasid ärevalt presidendivalimiste ja Euroopa Liidu teemalise rahvahääletuse tulemusi. Esmaspäeva hommikul, tööpäeva alguses jooksis keskvalimiskomisjoni koduleht kinni, sest inimeste huvi oli nii suur ja tulemus äärmiselt tasavägine.

Referendumil toetas Euroopa Liidu meelset põhiseadusmuudatust vaid väga napilt üle 50 protsendi inimestest.

"Ilmselgelt oli ei-kampaania Venemaa jaoks teatud mõttes edukas, aga boikotiga kukkusid nad läbi. Tegid valearvestuse, et inimesed võtavad kuulda poliitikuid, kes soovitasid referendumit boikoteerida. Tegelikult oli osavõtt valimistest ja referendumist enneolematult suur," rääkis mõttekoja IPRE välispoliitika ekspert Iulian Groza.

Rahvahääletuse tulemust võib seega tegelikult pidada Moldova väikeseks võiduks, kuigi moldovlased ise on mures, et see tuli suuresti välismaal elavate moldovlaste toel.

Analüütikute hinnangul mõjutas Venemaa tegevus samamoodi presidendivalimisi: edasi pääsesid euroopameelne Maia Sandu ja venemeelse sotsialistliku partei toel kandideeriv Alexander Stoianoglu.

Teine voor peaks näitama, kas Moldoval õnnestub Euroopa-teele kindlaks jääda.

"Presidendivalimised on väga suuresti geopoliitiline valik, vaatamata kandidaatide programmile ja sisepoliitikale. Seal on küsimus tõepoolest selles,

kas Moldova kinnitab end veel rohkem Euroopa Liitu, liitumisprotsessi või jääb Moldova kahe vahele, et mitte öelda venemeelseks," ütles Groza.

Moldova on eesmärgiks seadnud aastaks 2030 Euroopa Liidu liikmeks saada. Suur töö seisab aga ees. Eelkõige ootavad inimesed korruptsiooni ohjeldamist, nagu mitmest intervjuust välja tuli.

Üks keerulisemaid muudatusi, mis ees seisab, on kohtureform.

"Head kohtunikku ei saa kasvatada ühe päevaga. Ei saa võtta õpilasi ja panna nende asemele, sest kohtunik on palju rohkemat kui lihtsalt inimene, kes tunneb seadusi. Nii et see on kõige keerulisem probleem," rääkis nädalalehe Ziarul da Garda tegevjuht Alina Radu.