Möödus 75 aastat Mihkel Havi metsavennasalga viimasest lahingust

Tseremoonial asetati ühispärjad ja peeti kõnesid.

23. juunil 1949. aastal ründasid okupatsioonivõimu julgeolekujõud Pärnumaal soos asunud metsavendade punkrit. Rünnakus hukkus kuus metsavenda.

2001. aastal maeti langenud metsavendade säilmed lahingupaigast ümber Mihkli kalmistule ja 2012. aastal avati seal nende kalmul kivist hauatähis.

Kaitseliidu Pärnumaa maleva ajaloopealik major Mehis Born toonitas metsavendade rolli Eesti ajaloos.

"Metsavendade poolt tehtu on olnud väetiseks sellele, et me oleme suutnud hoida oma iseseisvust. Selle pinnalt on saanud jõudu uued põlvkonnad ja nendele mälestustele tuginedes oleme me ikkagi suutnud selle iseseisvuse aate kanda tänasesse päeva edasi," rääkis ta.