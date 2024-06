Töised pühad: politsei viis kainenema 90 inimest, üle saja perevägivalla juhtumi

"Kui rääkida nädalavahetusest, siis see möödus politsei jaoks töiselt. Politsei kontrollis kokku 17 000 sõidukijuhi kainust, kellest 60 olid tarvitanud alkoholi. Politsei fikseeris üle 120 piirkiiruse ületamise. Kannatanutega liiklusõnnetusi oli kuus, kus viga sai seitse inimest," ütles Utsar ERR-ile.

Utsar rääkis, et peamiselt olid väljakutsed seotud alkoholiga ning kainenema viidi 90 inimest.

"Oli ka juhtumeid, kus lisaks rusikatele otsustati kasutusele võtta nuga. Ööl vastu esmaspäeva Kadrina laululaval toimus juhtum, kus 39-aastane mees lõi kahte kontserdikülalist. Turvameeskond pidas mehe kinni ja politsei toimetas ta kainenema. Laupäeval Saare vallas, Pihtla külas toimunud jaanitulel ähvardas mees oma venda noaga. Politsei pidas ründaja kinni," rääkis ta.

"Kõige rohkem kurba meelt teeb see, et perevägivalla juhtumeid oli 105," lausus Utsar.

Utsar rõhutas, et kuna ka esmaspäeval on vaba päev ja paljud inimesed hakkavad jaanipidudelt linna tagasi sõitma, siis tuleks enne rooli istumist veenduda, et ollakse täiesti kained.