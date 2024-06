Protestijad ründasid maksutõusude tõttu Keenia parlamenti

Võlakriisis vaevleva Keenia seadusandjad tõstavad makse ning protestijad tungisid seetõttu riigi parlamendihoonesse. Hukkunud on vähemalt viis inimest.

Meeleavaldusi juhivad noored keenialased, kes kasutavad protestide korraldamiseks sotsiaalmeediat.

Kohalikud inimõigusorganisatsioonid teatasid, et politsei avas pealinnas Nairobis meeleavaldajate pihta tule. Teisipäeva õhtul teatas rahvusvaheline meedia, et hukkunud on vähemalt viis inimest.

Kohalik meedia edastas kaadreid, kus oli näha protestijaid, kes püstitasid parlamendi ette barrikaade. Samal ajal oli kuulda tulistamist.

Protestid algasid juba nädal tagasi Nairobis ning on nüüd levinud ka teistesse linnadesse. Riigis elab ligi 54 miljonit inimest. Protestijad nõuavad, et võimud võtaksid tagasi seaduseelnõu, mis toob kaasa täiendavad maksutõusud.