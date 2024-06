Telia koduinterneti hinnad tõusevad

Telia lõpetab madalama kiirusega koduinternetiteenuse pakkumise. Seni 5, 10 ja 12 Mbit/s allalaadimiskiirustega pakettide kasutajad viib ettevõte 22. juulist üle suurema kiirusega kallimatele pakettidele.

Madalamate kiiruste senised kasutajad viib Telia üle 20 Mbit/s pakettidele, mis tähendab kuutasu 17–31-protsendist hinnatõusu seniselt 16,26 eurolt 19 või 21,35 eurole sõltuvalt kliendi asukohast.

12 Mbit/s pakettide kasutajate jaoks jääb hind samaks või langeb.

Telia juhi Holger Haljandi sõnul on madalamate kiiruste sulgemine tingitud tehnoloogia vahetusest ja kasutusmahtude kasvust. "Meil on ajalooliselt [paketid] jäänud vanade tehnoloogiate peale. Meil on vanad vaskkaablid mis on juba 50 aastat maa all olnud, neid me vaikselt vahetame välja ja uuendame tehnoloogiat," ütles ta.

Haljandi sõnul on madalamate kiiruste sulgemine mõistlik, sest see mõjutab ka teiste teenuste, näiteks teleteenuse, kasutamist.

"Näiteks see sama 5/1 pakett, mis oli kõige odavam, meil isegi TV-teenus ei tööta enam selle peal, sest TV-s on Full HD kvaliteet, andmemahud on suured. Ja siis me saame pöördumisi sellepärast, et TV ei tööta. Tegelikult oli asi internetiühenduses, mis oli vana tehnoloogia peal," lausus ta.

Küsimusele, kas hinnatõusudega Telia klientide lahkumist ei pelga, vastas Haljand, et klientide lahkumise oht on alati.

Praegu pakub Telia kõige madalama kiirusena 20 Mbit/s allalaadimis- ja 4 Mbit/s üleslaadimiskiirusega paketti.

Haljand ei välistanud, et ka praegu pakutavad madalaimad kiirused lähiaastatel kinni pannakse. "Ma julgeks paari-kolme aasta perspektiivis öelda, et ka need jäävad üks hetk ajale jalgu ja peavad kaduma," ütles ta.

Ka mõnede telekanalite ja -pakettide hind on sel aastal tõusnud ning Haljandi sõnul võib nende hind aasta jooksul veelgi tõusta. Põhjusena tõi ta välja sisu sisseostuhinna tõusu ja inflatsiooni.

Telia tõstis viimati hindu märtsis, kui mobiilse andmeside kasutajad viidi samuti üle võimsamale, kuid kallimale paketile.

Suuremaid hinnatõuse Telial sellel aastal rohkem plaanis ei ole, kuid Haljandi sõnul võib väiksemaid hindade kõikumisi siiski ette tulla.

"Me aasta vältel kogu aeg vaatame, kas tulevad uued teenused või kui näiteks sisupakkujad meile sisuhindasid tõstavad, siis selline väiksemahuline korrektsioon toimub läbi aasta kogu aeg," lausus ta.

Telia kasum oli 2023. aastal 62,7 miljonit eurot, millest suurem osa suunatakse Haljandi sõnul infrastruktuuri, võrkudesse ja tehnoloogia vahetamisse. Selleks aastaks prognoosib Haljandi sarnast kasumit.