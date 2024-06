Reformierakonna juhatus kinnitas Michali peaministrikandidaadiks

Otsus tehti üksmeelselt, ütles "Aktuaalse kaamera" ajakirjanik Anne Raiste koha pealt.

Michal tänas erakonda usalduse eest ning lubas vastutust väärikalt kanda. Ta rõhutas, et tema visiooni nurgakivi on kindlus kogu Eestile, edastas erakonna pressiesindaja.

"Eesti inimesed vajavad kindlust, et meie kodu ja maa on kaitstud ning riik hästi juhitud. Kindlasti saab koalitsioonileppe ülevaatamisel oluliseks prioriteediks kindlus riigikaitses, majanduse konkurentsivõime tugevdamine ja riigirahanduse korrastamise jätkamine. Eesti peab olema koht, kus ette võtta, kus on äge elada, kus on mõnus lapsi kasvatada ning riik, mille üle uhke olla," sõnas Michal pressiteate vahendusel.

Erakonna juhatuse koosolekul otsustati moodustada valitsuskoalitsiooni läbirääkimisteks delegatsioon, kuhu kuuluvad Michal, Hanno Pevkur, Jürgen Ligi, Maris Lauri, Erkki Keldo, Timo Suslov, Signe Riisalo, Urmas Klaas ja Gerrit Mäesalu.

"Mida kiiremini koalitsioonileppe uuendamises selgusele jõuame, seda parem Eestile," sõnas Reformierakonna peaministrikandidaat Michal.

Erakonna peasekretär Timo Suslov märkis, et Michal on tugev peaministrikandidaat. "Kristen on olnud erakonna liige juba 27 aastat. Mitmekordse ministrina on tal hea ettevalmistus ja tugev poliitiline kogemus kandmaks peaministri rolli," lausus Suslov pressiteate vahendusel.

"Keerulistel aegadel on vaja kindlakäelist juhtimist ning jätkata riigirahanduse seisu korrastamist. Olen kindel, et Kristen saab eesseisvate väljakutsetega hästi hakkama ja tal on erakonnast selleks ka kindel toetus," lisas Suslov.

Juhatuse koosolekul lepiti Suslovi sõnul ka kokku, et erakonnale valitakse uus esimees 8. septembril toimuval üldkogul.

Kaja Kallas esindab Eestit peaministrina NATO tippkohtumisel, mis toimub 9.-11. juulil Washingtonis. Seejärel esitab Euroopa Komisjoni välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kandidaadiks nimetatud Kaja Kallas peaministriametist tagasiastumispalve.

Reformierakonna juhatus otsustas reedel, kui oli selgunud, et Euroopa Liidu järgmiseks välis- ja julgeolekupoliitika kõrgeks esindajaks seati üles Kaja Kallas, et koguneb juba laupäeval arutama, kellest võiks saada uus peaminister.

Kui esmalt peeti võimalikuks, et uueks valitsusjuhiks kandideerib ka praegune kaitseminister, Reformierakonna aseesimees Hanno Pevkur, siis reedel teatas Pevkur, et loobub seda kohta taotlemast.

"Vastavalt Reformierakonna põhikirjale on juhatusel pädevus nimetada peaministrikandidaat. Juhatuse liikmed leidsid konsensuslikult, et praeguses olukorras on mõistlik võimalikult kiiresti edasi liikuda, vältides nii valitsemises ebaselget aega," ütles Reformierakonna peasekretär Timo Suslov reedel.