Sotsiaaldemokraadid kinnitasid koalitsioonikõneluste delegatsiooni

Sotsiaaldemokraadid lähevad algavatele võimukõnelustele kolme tähtsama teemaga: turvalisus, kodu ja töökohad.

"Sotsiaaldemokraatide üheks südameasjaks on tegeleda kodu kättesaadavuse küsimusega - see hõlmab endas nii üürielamute programmiga jätkamist, aga ka laenugarantiide ja muu tagamisega noortele peredele. See on oluline nii tööjõu liikumiseks üle Eesti ning et hea oleks elada ka maapiirkonnas, mitte ei peaks olude sunnil eelistama ainult suurlinnadesse kolimist. Kodu kättesaadavuse küsimusega on otseselt seotud ka hästitasustatud töökohtade loomine üle Eesti," rääkis SDE esimees Lauri Läänemets, kelle sõnul seisab erakond nii regionaalselt õiglaste suurinvesteeringute toetuste kui roheenergia kiirema kasutuselevõtu eest.

"Lisaks peame Eesti turvalisuse tagamiseks seadma prioriteediks riigikaitseinvesteeringud, piiri kaitsmiseks tuleb edasi minna kriisireservi loomise ja nn droonimüüri algatusega," lisas Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid soovivad ka jätkata juba praeguses koalitsioonileppes kokkulepituga.

Sotsiaaldemokraatide läbirääkimiste delegatsiooni kuuluvad Lauri Läänemets, Riina Sikkut, Piret Hartman, Reili Rand, Priit Lomp, Anti Allas, Tanel Kiik, Jevgeni Ossinovski, Helmen Kütt ja Lauri Paeveer.