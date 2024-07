Kallas valis enda kabinetiülemaks Vivian Loonela

Vivian Loonela kinnitas ERR-ile, et Kallas tegi talle ettepaneku saada kabinetiülemaks. "See on suur väljakutse, mille üle mul on väga hea meel. Olen kindel, et saan oma kogemusega kasu tuua," sõnas ta.

"Vivian on väga võimekas juht, teab kogu Euroopa Komisjoni toimimist, on Brüsselis pikalt töötanud ja valdab suurepäraselt teemasid ka," ütles Kallas Delfile.

Euroopa Ülemkogu nimetas 28. juunil Kaja Kallase välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kandidaadiks. Kallas ütles pärast Ülemkogu, et valituks osutudes valib ta enda meeskonda palju inimesi Eestist ning ka kabinetiülem tuleb kindlasti Eestist. Siis ei soostunud ta veel ajakirjanikele nimesid ütlema.

Loonela on praegu Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht. Enne töötamist Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhina töötas ta komisjoni rohepöörde kõneisikuna. Enne seda töötas ta eurovolinik Andrus Ansipi kabinetis. Varem on Loonela töötanud ka Eesti esinduses NATO juures.