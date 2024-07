Üle 1000 kodutütre ja noorkotka kogunes suurlaagrisse

Pärnumaal algas kodutütarde ja noorkotkaste suurlaager Spekter, kuhu kogunes rohkem kui 1000 noort üle Eesti. Tegemist on Kodutütarde ja Noorte Kotkaste ajalooliselt suurima suvelaagriga.

Esimene tervest Eestist noorkotkaid ja kodutütreid kokku toov laager peeti juba kuus aastat tagasi. Iga kahe aasta tagant toimuma pidanud laagrit aga rohkem sellisel kujul peamiselt koroona tõttu korraldada ei jõutudki. Aga tänavu 1. juulil said noored end taas ühes suures ühises suvelaagris üles rivistada.

"Kahel päeval saavad nad väljaõppest osa, mis on üks laagrimoodul, kus nendele õpetatakse selliseid fun-tegevusi (lõbusaid tegevusi). Teine osa sellest on väljaõppe riigikaitsemooduli tegevus, kus tutvustatakse neile Kaitseliidu, kaitseväe ja kõikide muude tegevusi, mis meiega seotud on, päästeametid tulevad ja tutvustavad oma tegevust ja selle läbi viivad teadlikkust noorte hulka," kirjeldas laagriülem Alar Tamm.

Tamme sõnul on noorkotkaid ja kodutütreid kokku 8500 ning huvi Kaitseliidu noorteorganisatsioonidesse astumise vastu on suur.

"Noorte huvi käib hooti ja praegu ma näen seda, et see järjest kasvab ja kasvab. Muudmoodi see ei kasva kui selliste üritustega," sõnas Tamm.

Esimene päev kulus noortel laagri ülespanekule ja nii kerkis laagriplatsile umbes 100 telki, mis mahutavad 10 noort ja nende telgipealikud.

"Nendelt viielt päevalt ma ootan ilusat ilma ja sõpru ja uusi tutvusi," ütles Piia Põder.

"Ma ootan, et siin on hea suvi, ilm loodetavasti läheb toredaks. Suvi, sõbrad ja seiklus," sõnas Hanna-Liisa Karon.

"Ikka tahaks paremat ilma natukene, päikest. Tahaks puhata ja uusi sõpru võib-olla leida, et oleks huvitav järgmistes laagrites käia," rääkis Samuel Gilin.

Mis aga köidab teda noorkotkaks olemise juures? "Ikka mets ja isamaa austus. Et olla korralik ja teada, mida metsas teha, kui metsa jääd," vastas Gilin.

Laagri avapäeva elevust varjutas korralik vihm. Eesti suvele kohaselt peab aga valmis olema kõigeks ja nii olid noortel telkides olemas kütmiseks valmis ahjud.