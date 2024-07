Jaak Madison liitus Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooniga

Euroopa Konservatiivid ja Reformistid (ECR) andsid teada, et on moodustanud enda saadikurühma Euroopa Parlamendis.

Fraktsiooni kaasesimeesteks nimetati Nicola Procaccini Itaaliast ja Joachim Brudziński Poolast.

Lisaks tervitas ECR enda ridades Jaak Madisoni. Sellega kasvas fraktsiooni suurus 84 saadikuni.

Veel käesoleva nädala esmaspäeval ütles Madison ERR-ile, et plaanib esialgu jätkata europarlamendi fraktsioonis Identiteet ja Dermokraatia (ID), kuhu ta kuulus ka eelmise koosseisu ajal.

"Liitusin Euroopa Parlamendis poliitfraktsiooniga "Euroopa Konservatiivid ja Reformistid"," teatas Madison kolmapäeva hilisõhtul. "Põhjus? Praegune fraktsioon Identiteet ja Demokraatia otsustati pr Le Pen'i ja hr Orbani poolt põhja lasta, et luua uus fraktsioon nimega "Euroopa Patrioodid". Selle loomiseks väikeste riikidega läbi eelnevalt ei räägitud, vaid teatati, et selline asi on tehtud ning et luuakse täiesti uus asi."

"Seega oli poliitiline küsimus, et kuhu nüüd kuuluda. Kas täiesti uude loodavasse fraktsiooni, kus on koos osad liitlased, kellega on palju samu seisukohti nt migratsiooni või rohepöörde osas, kuid samas Venemaa teemal oleme täiesti teises maailmas või olla fraktsioonis koos nt Põlissoomlaste, Rootsi Demokraatide, Poola suurima ja tugevaima konservatiivse erakonnaga "Õigus ja õiglus"ning Itaalia tugevaima konservatiive peaministri erakonnaga.

Sestap oligi otsustamise koht ja otsustasin, kuidas on õigem Eesti jaoks. Kõigile see meeldida kunagi ei saa," selgitas Madison.

Saadikurühma moodustamiseks on Euroopa Parlamendis vaja vähemalt 23 saadikut, kes esindavad vähemalt veerandit liikmesriikidest, mis tähendab praegu seitset või rohkemat riiki. Ja ehkki üksikul saadikul pole parlamendis eriti suurt jõudu, on neil saadikurühmade moodustamisel siiski väga oluline roll, kuna fraktsiooni loomisel võib raskeks osutuda vähemalt seitsme riigi esindajate leidmine.

Samas saab fraktsioone luua kogu parlamendi ametiaja vältel, nende suurus ja koosseis muutub suhteliselt sageli, kuna saadik on oma otsustes vaba ja võib ise otsustada oma fraktsioonilise kuuluvuse. Samuti võib saadikurühmade koosseis muutuda, kui mõne riigi parteidelegatsioon sellest erimeelsuste tõttu välja astub või välja visatakse.