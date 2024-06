Tallinna võimuliidul võib sügisel vaja minna Jaak Madisoni toetust

Tallinna võimuliidul on linnavolikogus endiselt vaid ühehääleline ülekaal. See, kas võimuliit ka sügisel püsima jääb, sõltub nii endisest abilinnapeast Andrei Novikovist kui ka europarlamendi saadikust Jaak Madisonist.

Tallinna võimuliit on seni linnavolikogus arvestanud 40 häälega opositsiooni 39 hääle vastu. Reformierakondlane Toomas Kruusimägi sai eelmisel nädalal linnavolikogu uueks esimeheks aga 41 häälega.

See tähendab, et ka üks keskerakondlane või ekrelane hääletas Kruusimäe poolt ja tema vastaskandidaadi, EKRE saadiku Mart Kallase vastu.

ERR-iga suhelnud võimuliidu esindajad ei osanud öelda, kust ja miks see hääl võis tulla. Pigem oli see positiivne üllatus ning ühtegi opositsioonisaadikut ametlikult üle meelitatud ei ole.

"Raske hinnata, et kas oli see juhus või mingi muster, mis võib näidata, et koalitsioonil on üks hääl lisaks, aga arvan, et eks sügis toob selles osas ka selgust," märkis endine linnavolikogu esimees, sotsiaaldemokraat Maris Sild.

Nenditi, et mida aeg edasi, seda kindlamalt end võimul tuntakse – kui kevadel otsiti opositsiooni hulgast aktiivselt toetajaid, siis viimasel ajal on olnud just mõni opositsiooniesindaja see, kust on tulnud initsiatiiv suhtlemiseks.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kalle Klandorf arvas, et see, et keegi Keskerakonnast on koalitsiooni asunud toetama, on pigem vähetõenäoline.

"Ma arvan, et seda rõõmu nad küll endale ei saa, sest järgnevad hääletused samal päeval ja eelnevad hääletused näitasid ikkagi vahekorda 40-39. Nii et siin ei ole midagi katastroofilist," lausus Klandorf.

Kui suve jooksul koalitsioon endale hääli juurde ei saa, siis on endiselt siiski võimalik, et septembrist jääb Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Isamaa ja Eesti 200 võimuliit linnavolikogus vähemusse.

Nimelt on siis võimalik enda volitused volikogus taastada endisel keskerakondlasest abilinnapeal Andrei Novikovil, kes on praegu Tallinna Linnatranspordi juhatuse liige. Kui Novikov naaseks, peaks volikogust lahkuma võimuliitu pooldav endine keskerakondlane Igor Gräzin.

Novikov ei soovinud öelda, kas ta taastab 15. septembril enda volitused või mitte. Kalle Klandorf lausus aga, et ei ole põhjust, miks ta ei peaks taastama.

"Meile teadaolevalt ta pigem taastab volitused, aga nagu ma ütlen, see on lõppkokkuvõttes tema enda otsus," tõdes Klandorf.

Võimuliidust lausuti, et ka nemad on Andrei Novikoviga siiski vestelnud ning ei ole näha, et ta volikokku naaseks ning niiviisi jõudude vahekorda mõjutaks.

ERR on kirjutanud varem, kuidas sotsiaaldemokraadist linnapea Jevgeni Ossinovski on varem Novikovi saamist Tallinna Linnatranspordi juhatusse kritiseerinud. Ossinovski märkis 2022. aastal, et Novikovi valimise protsessis ilmnesid olulised puudused, mis iseloomustasid laiemalt Tallinna äriühingude ja sihtasutuste juhtimiskultuuri. Linnatranspordi eest vastutav abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) lausus, et praegu on ta Novikovi tööga siiski igati rahul ning Novikovile pretensioone ei ole.

Lisaks Novikovile on lahtine ka see, mida teeb europarlamendi saadik Jaak Madison. Praegu asendab teda linnavolikogus EKRE saadik Ivan Makarov. Madison ise aga enam EKRE liige ei ole. Septembri alguseks peab Madison otsustama, kas tulla linnavolikogusse Makarovi asemele.

"Vaba inimesena ja isemõtleva persoonina ma ikkagi teen nii, nagu õige on. Seega hetkel mitte mingisuguseid kokkuleppeid ei ole. Ma vaatan ikkagi päev korraga, mis on kõige kasulikum konservatiivsele tiivale," ütles Madison.

Kui ka Madison otsustakski tulla linnavolikokku, tekiks küsimus, millist võimuliitu ta toetaks.

"Ma arvan, et lõpuks tuleb ikkagi vaadata selle pealt, et mida see võimuliit teeb ja selle järgi otsustada oma hääletustel, et kas mingi hetk toetada võimuliidu püsimist, kui see on mõistlik linna vaates ja samas, kui see ei ole mõistlik ja on näha, et selline erinevatest osapooltest ideoloogitu ja maailmavaatetu linnakoalitsioon ei ole parem, kui oleks näiteks EKRE ja Keskerakonna koalitsioon, siis ilmselgelt ma hääletaksin praeguse koalitsiooni vastu," lausus ta.

Madison ütles, et tal ei ole kohustus järgida mitte ühegi erakonna suuniseid ja saab hääletada vaid selle põhjal, mis ta arvab, et on linnale kõige parem.

Reformierakonnal, sotsiaaldemokraatidel, Isamaal ja erakonnal Eesti 200 on praegu 79-liikmelises Tallinna linnavolikogus kokku 37 häält. Võimuliitu toetavad veel ka Keskerakonnast lahkunud endine reformierakondlane Igor Gräzin, endisest keskerakondlasest Jõgeva vallavanem Taavi Aas ning Keskerakonna ridades volikokku valitud endine isamaalane Tõnis Mölder. Niiviisi on võimuliidul volikogus kokku 40 häält.