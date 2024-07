Tartu ajalooline pärmivabriku hoone on kattunud tänavakunstiga

Varssavis graafilise disaineri, maalikunstniku ja illustraatorina tegutsevat Sepet võib pidada Stencibility festivali veteraniks, sest Tartus on ta tänavakunsti tegemas käinud korduvalt. Näiteks võib ühe tema teose leida ka Supilinnas jalutades. Üle kõige naudib kunstnik mahajäetud majadesse joonistamist.

"Siin ei ole mingeid piiranguid ega piire, sa lihtsalt liigud vooluga kaasa. Näiteks sain ma siin ruumis mõned plaadid lõhkuda. Inspiratsiooniks oligi see koht, kus me oleme, pärmivabrik," lausus Sepe.

1883. aastal ehitatud hoone rajati algselt pärmi toomiseks, seejärel kasutati seda vesiravila ning kliinikuna.

"Meil polegi eelnevalt olnudki nii rikkaliku ajalooga näitusekohta. Selles mõttes inspiratsiooni oli siin hästi palju. Kunstnikud lasid ennast sellest mõjutada väga tugevalt," ütles festivali kaaskuraator Kadri Lind.

Maja hakati hellitavalt kutsuma Pärmikaks, kui sinna loodi Tartu Kultuuritehas, mis tegutses aastatel 2008–2010. Läti kunstnik Zahars Ze, kes maalis oma teosed keraamilistele plaatidele, inspireerus just sellest, alternatiivse kultuuritehase perioodist.

"Ma püüdsin ka oma elus seda ajaperioodi meenutada. Mulle meenus see trend, see mahajäetud kohtades pidutsemise buum. See oli väga ilus aeg. Neid pidusid ja ööelu ma püüdsingi oma töödes näidata," ütles Ze.

Pärmika näitus on küll festivali peasündmus, aga muidugi luuakse ka Tartu tänavatele kümneid uusi teoseid. Kokku osaleb festivalil üle 20 tänavakunstniku.

"Viimati me saime rahvusvahelisi kunstnikke kutsuda enne pandeemiat. See on nii tükk aega tagasi, sellepärast oleme väga elevil, et (siin on) kõik meie sõbrad Poolast, Lätist-Leedust. Saime uuesti inimesed kokku kutsuda ja koos tähistada seda suurt numbrit," ütles Kadri Lind.

Festival kestab neljapäevast pühapäevani, pärmivabriku näitust saab aga vaatama tulla 4. augustini.