ERR Prantsusmaal: Pariisi hääl Ukraina toetamisel ilmselt nõrgeneb

Varreddes'i küla asub viljapõldude vahel mõnekümne kilomeetri kaugusel Pariisist. Bensiini hind sealses bensiinijaamas läheneb kahele euroel ja valijad räägivad majanduslikest raskustest ja turvalisusest.

"Ostujõud, kõik hinnad on tõusnud, palkadest ei tule enam välja, elekter ja toidukaubad, kõik hinnad on tõusnud. Kõige olulisem on aga turvalisus," rääkis Corinne.

"Me tahame, et meie lapsed kasvaksid üles rahulikus riigis," sõnas Maxime.

Kui väiksemates kohtades on mureks ostujõud ja turvalisus, siis suuremates keskustes ja linnades kõlavad teised teemad.

"Palun hääletage (vasakpoolse) Rahvarinde poolt, et parempoolsed ei võidaks," sõnas Ngoma piirkonnakeskuses Meaux's.

"Ma tulin valima, et Rahvusliku Liidu vastu hääletada ja jätta Prantsusmaast hea mulje," ütles Anton.

"Riigi majanduslik ja sotsiaalne turvalisus, /.../ vaja on midagi teha, et olukord Prantsusmaal natukene rahulikumaks muutuks, äärmuslust on liiga palju," ütles Sebastian Pariisis.

"Me peame kaitsma prantsuse revolutsiooni väärtusi. On palju paremradikaale, kes tahavad piirata töötajate ja kodanike õigusi," sõnas Pariisis Claude, kelle hinnangul on paremradikaalide valijad Kremli mürgitamise ohvrid.

Ajalooliselt Kremli-sõbralik Rahvuslik Liit on lubanud praegu sõjas küll Ukrainat toetada, aga näiteks on nad vastu kaugmaarelvade saatmisele.

Selge on see, et valimiste järel nende positsioon Prantsusmaa poliitikas tugevneb ja president Emmanuel Macroni oma nõrgeneb, seda nii Euroopas kui ka Ukraina toetamisel.

"Kõige euroopalikum Prantsusmaa president, kõige euroopalikum Euroopa liider, kes suurepäraselt lõi dünaamikat eurooplaste seas Putini Venemaa vastu ja Ukraina toetuseks, see president on teinud harakiri nagu jaapanlased ütleksid. Ta tappis iseenda ja oma tugevuse," kommenteeris nädalakirja L'Express kolumnist Marion van Renterghem.

"Kui varasemalt on president Macron rääkinud sõjaväelaste viimisest Ukrainasse ja kinnitanud toetust Ukrainale, siis nüüd ilmselt Prantsusmaa jätkab Ukraina toetamist, aga ei võta enam liidrirolli," ütles Euroopa välissuhete nõukogu Pariisi büroo juht Celia Belin.