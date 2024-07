Valimistulemused: Prantsusmaa valimistel saatis edu vasakpoolseid

Uus Rahvarinne sai teises voorus 188 parlamendikohta. Teiseks tulnud Macroni tsentristlik liit sai 161 kohta ning Marine Le Peni Rahvuslik Liit 142 kohta.

Parlamendis on vaja absoluutse enamuse jaoks 289 kohta.

Prantsusmaalt valimisi kajastav ERR-i ajakirjanik Epp Ehand ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kui vasakpoolsed saavad valimistel kõige rohkem hääli, siis ilmselt sellepärast, et rahvas on suurel hulgal tulnud välja hääletama just Rahvusliku Liidu vastu.

Prantsusmaa siseministeeriumi ametlikel andmetel võttis valimistest osa 66,63 protsenti valijatest.

Prantsusmaa peaminister lubas tagasi astuda

Prantsusmaa peaminister Gabriel Attal ütles pühapäeva õhtul, et annab sisse lahkumisavalduse, vahendas telekanal CNN.

President Emmanuel Macron kinnitas veelkord, et jääb oma kohale ametiaja lõpuni, mis saab läbi 2027. aastal.

Melenchoni arvates peaks Prantsuse peaminister tagasi astuma

Prantsusmaa vasakpoolsete liider Jean-Luc Melenchon ütles pühapäeval, et peaminister Gabriel Attal peaks tagasi astuma pärast seda, kui prognoosid näitasid, et vasakpoolsest koalitsioonist võib saada suurim poliitiline jõud parlamendis.

"Meie inimesed on selgelt tagasi lükanud halvima stsenaariumi. Peaminister peab lahkuma. Uus Rahvarinne on valmis moodustama uut valitsust," sõnas Melenchon.

Bardella kritiseeris tsentristide ja vasakpoolsete valimisleppeid

Prantsusmaa parempopulistide liider Jordan Bardella kritiseeris pühapäeval president Emmanuel Macroni tsentristlike jõudude ja vasakpoolsete vahelisi valimisleppeid, kui tema erakond Rahvuslik Liit (RN) sai ennetähtaegsete parlamendivalimiste teises voorus prognooside kohaselt oodatust vähem kohti.

Tervitades oma partei kogu ajaloo kõige olulisemat läbimurret, ütles Bardella samas toetajatele, et kõnealused valimislepped on paisanud Prantsusmaa vasakäärmuslaste haardesse. "Ebaloomulik ja autu koalitsioon jättis prantslased ilma Rahvuskogu võidust," sõnas poliitik.

"Täna õhtul viskavad need lepped prantslased vasakäärmuslaste sülle," jätkas Bardella, kes tõi välja oma erakonna suure edu esimeses voorus.

Prantsuse president Emmanuel Macron ja tema liitlased alustasid esmaspäeval nädalapikkust intensiivset kampaaniat, et takistada parempopulistide edu ennetähtaegsete üldvalimiste teises voorus ning absoluutse enamuse ja kontrolli saamist valitsuse üle.

Parempopulistlik erakond Rahvuslik Liit sai nädal tagasi peetud esimeses voorus kindla võidu. Macroni tsentristlik koalitsioon Ensemble (Koos) sai vasakjõudude Uue Rahvarinde (NFP) järel alles kolmanda koha.

Kolmekordne presidendikandidaat Marine Le Pen ütles pühapäeval, et parempopulistide võitu Prantsusmaal on ainult edasi lükatud.

"Tõusulaine liigub. See ei tõusnud seekord piisavalt kõrgele, kuid jätkab tõusu ja järelikult on meie võit ainult edasi lükatud," ütles Le Pen, kes peaks 2027. aastal uuesti presidendiks kandideerima.

Poliitik märkis ühtlasi, et keeldub olemast pettunud tulemuses, kus kahekordistati oma parlamendiliikmete arvu.