Oidsalu kapo ametnike korporatsioonikülastusest: ootaks usutavamat selgitust

ERR avaldas eelmisel nädalal uudise, kust selgus, et valenime all esinenud kaitsepolitsei ametnikud käisid kaks kuud enne ettevõtja Parvel Pruunsilla ja Tartu endise abilinnapea Priit Humala kinnipidamist korp! Sakala külalisõhtul Tartus. Pruunsilla kaitsja viitab ebaseaduslikule jälitustegevusele, kapo ja prokuratuuri kinnitusel veetsid mehed lihtsalt vaba aega.

Oidsalu ütles "Vikerhommikus" teemat kommenteerides, et kaitsepolitsei ja prokuratuuri tagantjärele antud selgitused ei tundu eluliselt väga usutavad.

"Mina ei oska väita kõrvalseisjana, kas siin rikuti seadust või mitte, aga praegu on probleem pigem selles, et kapo ja ka prokuratuuri jaoks puudub tegelikult eluliselt usutav alternatiivlugu, et kuidas see kõik, mida on räägitud siin selle kohta, on kuidagi normaalne."

Oidsalu sõnul puudub praegu isegi arusaam, miks need kaitsepolitsei ametnikud ikkagi läksid sellele korporatsiooniüritusele, kui nad olid selle ürituse tegelikust sihtrühmast kümme aastat vanemad. Küsimus on endise kõrge riigiametniku hinnangul selles, kas tegemist oli liiga uljaste jälitajatega.

"Ma arvan, et see lugu veel areneb. Mulle sisetunne ütleb, et seal on nagu midagi veel. Praegune selgitus ei ole piisav."

Kaitsepolitsei ametnik peabki ringi käima, võrgustuma, olema seltskondlik, et mitte jääda eluvõõraks, nagu antud juhtumil tundus, tõdes Oidsalu. "Seda tuleks kindlasti teha, aga üldiselt võimu esindajalt oodatakse teatud eeskuju näitamist, eriti, kui sul on nii suur infoasümmeetria, kui seda on julgeolekuasutustel, et sa saad salastada kõik asjad ära. Siis ikkagi oodatakse, et sa näitad, et sa oled kuidagi eriti korrektne nende asjadega."

"Ka kultuuriliselt oleks tegelikult oluline lisaks nendele selgitustele ja sõnumitele, mida siin ebausutavalt praegu eetrisse paisatakse öelda kohe ära, kuidas käib riigis usalduse hoidmise ja taastamise mehhanism sellistel juhtudel," rõhutas Oidsalu, kelle hinnangul aeg-ajalt Eesti ei suuda näidata riigina hoolivust selle väärtuse suhtes, milleks on vabadus igasugusest ülemäärasest jälitamisest ja ahistamisest riigi poolt.