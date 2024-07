Bideni sisering töötas tema vananemise märkide varjamiseks

Ametnikud hoidsid USA presidendi Joe Bideni reisiplaane, pressikonverentse, avalikke esinemisi ja kohtumisi annetajatega juba üle aasta vananemise märkide varjamiseks range kontrolli all, samal ajal kui Bideni apsakad muutusid üha ilmsemaks, kirjutab The Wall Street Journal.

Valge Maja on ajalehe teatel piiranud Bideni igapäevast ajakava ja kaitsnud teda juhuslike kohtumiste eest. Nõunikud on piiranud tema pressikonverentse ja meediaesinemisi ning püüdnud tagada, et kohtumised doonoritega piirduksid etteplaneeritud viisakustega. Kahel korral on näiteks loobutud Super Bowli poolaja intervjuudest, mis on olnud presidentidele lihtne viis miljonite valijateni jõudmiseks.

Muretsedes, et president ei pea vastu, lükkasid vanemad nõunikud tagasi hulga reisisoovitusi, sealhulgas idee, et Biden teeks iganädalasi reise üle riigi, et tutvustada oma taristuseaduse eeliseid.

See kõik toimus ajal, mil Bideni apsakad muutusid üha ilmsemaks ja tema parimad nõunikud kinnitasid kõigile, et presidendil on kõik korras, märgib The Wall Street Journal.

Kui 81-aastane president eelmisel kuul toimunud teledebatil Donald Trumpi kõrval lavale astus, šokeeris partei liikmeid tema äärmiselt kehv esinemine. Sealhulgas oli see šokk mõningatele Valge Maja töötajatele, kes veedavad Bideniga aega harva nelja silma all.

Nüüd ütlevad paljud annetajad ja seadusandjad, et tunnevad end eksitatuna, sest nende sõnul püüti vähendada muresid, mis tõstatati juba enne debatti – kas Biden on teiseks ametiajaks sobiv. Mõned vanemad demokraadid on öelnud, et muretsevad, et vähestel parteis on julgust öelda Bidenile otse näkku, et ta peaks kõrvale astuma, kirjutas The Wall Street Journal.

Uudised presidendi vaimse võimekuse kohta on vallandanud Valge Maja hukkamõistud ja Bideni liitlaste eitused.

Demokraatidest senaator Patty Murray ja esindajatekoja liige Gregory Meeks teavitasid koheselt Valget Maja, kui Wall Street Journal esitas küsimusi Bideni esinemise kohta jaanuarikuisel kohtumisel. President rääkis vaikselt, tegi pikki pause, luges märkmeid ilmsete punktide esitamiseks ja sulges silmad, teatas Journal.

Murray ütles Journalile aprillis, et ta ei ole märganud muutust Bideni vaimses võimekuses nende aastate jooksul, mil ta on temaga töötanud. "Ta suhtleb väga isiklikult, esitab küsimusi," ütles ta. "Ta kuulab ja neelab infot."

Esmaspäevases avalduses ütles Murray, et Biden peaks oma pärandit kaaluma, otsustades, kas jääda võistlusse. "Meil on vaja näha lähitulevikus palju jõulisemat ja energilisemat kandidaati, et ta veenaks valijaid, et ta on tööks valmis," lausus ta.

Bideni meeskond tunneb, et Washington on nende vastu, ja see vaade on viinud mõnede demokraatide sõnul kaevikusõtta, mis pimestab presidenti ja ta nõunikke Bideni poliitiliste nõrkuste suhtes.

Reedeses ABC Newsi intervjuus naeris Biden küsimuse peale, kas ta on valmis tööga jätkama, lubades kõrvale astuda vaid juhul kui kõigevägevam ise talt seda paluks. Ta on ka pisendanud opositsiooni häält omaenda partei ridades väites, et mingit eliidi vastupanu ei eksisteeri.

Bideni lähedased inimesed süüdistavad käputäit nõunikke strateegia rakendamises, mis peitis presidendi vanusega seotud raskusi. Need nõunikud on presidendi suurte plaanide arhitektid: Anita Dunn, kes vastutab Valge Maja kommunikatsioonistrateegia eest ja jagab presidendi põlgust meedia vastu; samuti Steve Ricchetti ja Mike Donilon – Bideni pikaajalised poliitilised nõustajad.

Bideni liitlased väljaspool Valget Maja osutasid ka vähem tuntud nõunikele, kes on olnud presidendi väravavalvurid, sealhulgas Annie Tomasini ja Anthony Bernal, Bideni ja esileedi Jill Bideni lähedased usaldusalused. Valge Maja sõnul ei ole asjaosalised kommentaarideks kättesaadavad.

Antud ülevaade põhineb intervjuudel, mis viidi läbi enne ja pärast debatti, rohkem kui kahe tosina Bideni administratsiooni ametniku, demokraadist seadusandja, suure kampaaniatoetaja ja demokraadist strateegiga, samuti Wall Street Journali analüüsil külastajate logidest.

"Joe Biden on uhke meeskonna üle, mida ta juhib, jätkates kõige edukamat ametiaega kaasaegses Ameerika ajaloos," ütles Valge Maja pressiesindaja Andrew Bates. Ta lükkas ümber väited, et Biden oli avalikkuse eest varjatud ja et tema töötajad tegutsesid väravavalvuritena.

"Paljud meetmed, mida presidendi meeskond on kehtestanud, on olnud tavapärased varasemates administratsioonides," ütles Bates. "President on osalenud meediaintervjuudes, vastanud ajakirjanike küsimustele ja reisinud üle USA."

Presidendi avalikud esinemised ja tema eraelulised kohtumised näitavad allikate sõnul, et Bidenil on hetki, kus ta on terav ja detailidele orienteeritud. Teinekord on ta aga unustav, ajab sõnu segi ja on hädas oma mõtete edasiandmisega. Paljud tuttavad, kes pole Bidenit pikka aega näinud, on väidetavalt hämmingus kui palju ta on aeglasemaks jäänud.

Seadusandjad mõlemast parteist kurdavad, et neile ei eraldata presidendiga piisavalt aega. Bidenil kulus peaaegu nädal, et pärast debatti helistada Senati enamuse liidrile Chuck Schumerile. Valge Maja ametnik ütles, et president on pärast debatti rääkinud vähemalt 20 seadusandjaga.

Bideni meeskond keeldus vabariiklastest esindajatekoja juhtide taotlustest kohtuda presidendiga, pakkudes selle asemel vestlusi Valge Maja kõrgemate ametnikega.

Mõnel rahakogumise üritusel lubab kampaaniameeskond külalistel presidendiga veeta vaid väheseid spontaanseid hetki, isegi suurannetajatega. Annetajatel on juba pikka aega palutud kõik küsimused ette saata, sealhulgas Lõuna-Floridas toimunud üritusel, kus osales ainult kaheksa inimest. "Biden rääkis aeglaselt ja ajas mõne sõna sassi, kuid andis lõpuks üksikasjalikud vastused," ütles annetaja. "President näis olevat rütmist väljas kuid ta ei tundunud halvatud."

Ühe kohalolija sõnul näis Biden New Yorgis ÜRO Peaassamblee ajal olevat segaduses, kui ta püüdis vastata küsimustele Lähis-Ida kohta. President oli vastusega lagedale tulnud pärast seda, kui üks ametnik oli talle kõrva sosistanud.

New Yorgis Four Seasons'is 2023. aasta juunis toimunud rahakogumise üritusel rääkis Biden viis kuni kümme minutit ja vastas siis mõnele küsimusele. Osalejate sõnul hämmastas neid kui habras ta tundus. Ühel hetkel ei suutnud Biden meenutada sõna veteran. President palus grupil aidata tal leida sõna, öeldes, et ta soovib viidata isikule, kes on teeninud armees või mereväes.

Küsimusele nende sündmuste kohta reageeris Bideni kampaania pressiesindaja Kevin Munoz ajakirjanike kritiseerimisega, kuna nad on kasutanud anonüümseid allikaid. "Ükski neist ei muuda selle valimiste põhifakte ja millele see kampaania iga päev keskendub: et president Biden on kõige rohkem saavutanud president kaasaegses ajaloos," ütles ta.

Mõned annetajad ütlesid, et hoidsid oma mured enda teada, sest ei tahtnud ohustada oma ligipääsu või mõju. Keegi ei tahtnud ohustada võimalust saada suursaadikuks või korraldada rahakogumist, ütles Los Angeleses asuv pikaajaline demokraadist annetaja.

Kui Biden oli senaator, rääkis ta regulaarselt ajakirjanikega Kapitooliumi koridorides. Asepresidendina kutsus ta ajakirjanikke oma majja basseinipeole. Oma presidendiaja alguses rääkis Biden sagedamini vabalt, sealhulgas rahakogumistel.

Nüüdseks on Bideni avalikud esinemised lühikesed. Ta vastab mõnikord ajakirjanike küsimustele, kuid tema vastused on sageli lühikesed—mõnikord "jah," "ei" või lihtsalt pöidlad püsti. Pärast debatti on tema avalikud märkused kestnud keskmiselt vähem kui kümme minutit. Pärast demokraatide kriitikat on tema kampaania korraldanud rohkem etteplaneerimata kohtumisi valijatega.

Biden on pidanud vähem pressikonverentse ja andnud vähem intervjuusid kui ükski teine president sellel ametiaja hetkel alates Ronald Reaganist. Seda vastavalt presidenditeadlase Martha Joynt Kumari analüüsile, kelle andmed algavad Reagani presidendiajaga.

Valge Maja ametnikud ehitavad sageli tõkkeid, et takistada ajakirjanikel Bidenilt küsimuste küsimist. Ajakirjanikke hoitakse mõnikord presidendi üritustel kümnete või isegi sadade jalgade (üks jalg on umbes 0,3 meetrit) kaugusel. Valge Maja personal mängib sageli muusikat, et presidendi lahkumise ajal ei oleks küsimusi kuulda.

Raadiojuhid, kes intervjuueerisid presidenti eelmisel nädalal, ütlesid, et nad said Bideni kampaanialt heakskiidetud küsimuste nimekirja.

"Pärast seda, kui sellest teatati, otsustas kampaania seda praktikat piirata," ütles inimene, kes oli kursis Bideni broneeringutega.

Kui Biden korraldab ühe oma haruldastest pressikonverentsidest, võtavad Valge Maja ametnikud sageli ajakirjanikega ühendust, et kindlaks teha milliseid küsimusi nad plaanivad esitada. Paljud ajakirjanikud lükkavad need taotlused tagasi. Valge Maja ametnikud hoiavad sageli ajakirjanike mikrofoni, et nad saaksid selle ära võtta, takistades järelküsimusi.