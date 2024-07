Nordica majandusraskused tekitasid Transpordi Varahaldusele suure kahjumi

Transpordi Varahaldus jäi mullu 10,6 miljoni euroga kahjumisse. Kuigi renditeenustest teeniti 10,6 miljonit müügitulu, siis lennukite amortisatsioonikulu oli üheksa miljonit eurot, ja mis veelgi olulisem, põhivara ehk lennukite allahindlusest tulenenud kahjum oli 12,4 miljonit eurot.

Kliimaministeeriumi lennundusosakonna juhataja Taivo Linnamägi ütles ERR-ile, negatiivse tulemusega lõpetamise põhjus on TVH peamise koostööpartneri Nordica majandusraskuste mõju Transpordi Varahalduse varade väärtusele.

"Rahvusvahelistest raamatupidamisreeglitest tulenevalt otsustas Transpordi Varahalduse juhtkond põhivarade ehk lennukite väärtuse ümber hinnata ning selle tulemusena kujunes lõppenud majandusaasta raamatupidamislikuks kahjumiks 10,6 miljonit eurot," lausus ta.

Transpordi Varahalduse lennukipark koosneb seitsmest Bombardier CRJ900NG lennukist. Kõik lennukite pikaajaliseks rentnikuks on Nordica, lennukite operaatoriks on Nordica tütarettevõte Regional Jet, mis pakub oma klientidele (Nordica, SAS) reisilennuliinide opereerimise teenuseid Xfly kaubamärgi all.

Linnamägi lisas, et põhivarade väärtuse kontrolli ja vajadusel ümberhindamist teeb Transpordi Varahaldus regulaarselt – näiteks 2022. aasta lõpus sai äriühing varade ümberhindamisest 9,7 miljonit eurot raamatupidamislikku kasumit.

Linnamägi märkis, et ilma põhivarade allahindluseta oli Transpordi Varahalduse mullune puhaskasum 1,8 miljonit eurot ja et müügitulu lennundusvarade väljarentimisest kasvas eelnenud aastaga võrreldes 2,1 miljoni euro võrra.

Majandusaasta aruandes märgitakse, et mullune kahjum kaetakse eelmiste aastate jaotamata kasumi arvelt.

Mullu tuvastas erikontroll Nordicas, et ettevõte majandusraskuste taga on ettevõtte halb juhtimine. Prokuratuur alustas veebruari lõpus menetlust, et uurida, kas Nordica juhtkond ei kuritarvitanud usaldust, kui ettevõte nende juhtimise all majanduslikult keerulisse olukorda sattus.

2022. aastal teenis Transpordi Varahaldus 9,7 miljonit eurot kasumit, toona oli renditeenuste müügitulu 8,5 miljonit, põhivara väärtus jäi samaks. Ka amortisatsioonikulu oli 2022. aastal pea poole võrra väiksem kui 2023. aastal.

Riik soovib Transpordi Varahaldust erastada. Linnamägi ütles, et ettevalmistused käivad.

"Riigi eesmärk on erastamisel saada müügi eest parim võimalik turuhind. Seetõttu seati maikuus Transpordi Varahaldusele omaniku ootus teha ettevalmistusi, et algatada teise kvartali jooksul äriühingu müügiprotsessid ning kaardistada, milline ettevõtte müügivõimalus on kõige tulusam. Tänaseks on ettevõte pakkumiste kogumist alustatud," lausus ta.

Transpordi Varahaldus on 2015 oktoobris asutatud äriühing, mille põhitegevusaladeks on lennukite ja lennukitega seotud varuosade rendile andmine. Transpordi Varahaldusel ei ole töötajaid ning juhtimisteenust ostetakse vabalt turult sisse. Transpordi Varahaldust juhitakse kahe juhatuse liikme – Ergo Blumfeldt ja Tõnis Tamme – poolt, kellega äriühing on sõlminud juhatuse liikme lepingud. Lisaks on advokaadibürooga Triniti sõlmitud juhtimisteenuste osutamise leping. Äriühingu tegevust planeerib, korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle kolmeliikmeline nõukogu.

Nordica aruannet alles koostatakse

Nordica mullune majandusaasta aruanne on siiani esitamata. Nordica juhatus on öelnud, et auditi lõpetamine on audiitoritelt võtnud oodatust rohkem aega seoses Nordica majandusraskuste analüüsi ja aruande ettevalmistustega, lausus Linnamägi.

Valitsusel on endiselt plaan Nordica erastada. Esimene katse tänavu nurjus: Nordica ostmiseks esitasid siduva ostupakkumise kaks ettevõtet, kuid pärast pakkumiste analüüsi ja täpsustamist otsustas kliimaministeerium müügiprotsessi peatada.

Nii Transpordi Varahaldus kui ka Nordica kuuluvad 100 protsenti riigile.