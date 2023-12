Sõja 649. päev: Voroneži kuberner teatas veel ühe Vene kindrali hukkumisest

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka piirkonnas. Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Stepove suunas (3 kilomeetrit Avdijivkast lõuna pool). Briti luure andmetel on Venemaa Ukrainas kaotanud 290 000 kuni 350 000 sõdurit.

Oluline 4. detsembril kell 22.26:

- Ukraina peastaap: rindel toimus päevaga 61 sõjalist kokkupõrget;

- Ukraina kaitseminister Umerov arutas Ukraina abistamist NATO peasekretäri Stoltenbergiga;

- Valge Maja toonitas taaskord Ukraina aitamise olulisust;

- Okupeeritud Luhanskis põles naftabaas;

- Ukrainas tabati üks ja hukkus kuus Venemaa ridades võitlevat nepallast;

- Bulgaaria president vetostas Ukrainale soomukite andmise;

- Briti luure: Venemaa on Ukrainas kaotanud 290 000 kuni 350 000 sõdurit;

- ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi;

- USA kindrali sõnul kannatavad Vene sõdurid talvel kohutavalt;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit.

Ukraina peastaap: rindel toimus päevaga 61 sõjalist kokkupõrget

Ukraina peastaabi teatel toimus rindel ööpäevaga 61 kokkupõrget Ukraina kaitsjate ja Vene okupatsioonisõdurite vahel. Lisaks teostas Venemaa 5 raketi- ja 44 õhurünnakut ning tulistas 37 korda Ukraina positsioonide ja asulate pihta mitmikraketiheitjatest.

Ukraina väed viisid läbi 10 õhurünnakut Vene vägede ja sõjatehnika koondumispaikade pihta ning kaks rünnakut Vene raketisüsteemide pihta.

Lisaks ründasid Ukraina raketiväed 12 korda Vene erinevate sihtmärkide pihta, millest seitse korda tabati Vene suurtükke.

Enim kokkupõrkeid Vene ja Ukraina vägede vahel leidis aset Avdijivka ja Marjinka suundadel, kus Vene väed ründasid vastavalt 15 ja 14 korda, kasutades rünnakutes ka õhuväge.

Kupjanski suunal leidis aset 10, Bahmuti suunal üheksa ja Lõmani suunal kaheksa sõjalist kokkupõrget.

Valge Maja toonitas taaskord Ukraina aitamise olulisust

Ühendriikide sõjalise abi lõpetamine Kiievile võimaldaks Venemaa presidendil Vladimir Putinil võita sissetungis Ukrainasse, hoiatas esmaspäeval Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

"Kongress peab otsustama, kas jätkata vabadusvõitluse toetamist Ukrainas osana 50 riigist koosnevast koalitsioonist, mille president Joe Biden on loonud, või ignoreerida ajaloost saadud õppetunde ja lasta Putinil võita," ütles Sullivan Valges Majas ajakirjanikele.

"See on nii lihtne. Me loodame, et kongress teeb õige valiku," lisas Sullivan.

Ukraina kaitseminister Umerov arutas Ukraina abistamist NATO peasekretäri Stoltenbergiga

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov arutas Ukraina vajadusi ning riigi abistamist NATO poolt kaitsealliansi peasekretäri Jens Stoltenbergiga oma Brüsseli-visiidi käigus.

Umerov tänas Stoltenbergi tema juhtimisomaduste ja koostöö eest Ukrainale abistamise kokku leppimisel NATO riikide poolt.

Umerov postitas oma sotsiaalmeediakontol võrgustikus X (varem Twitter), et ta arutas NATO peasekretäriga olukorda rindel ning Ukraina vajadusi talvisel hooajal.

"Kaitseministeerium töötab Ukraina jõudude vastavuse üle NATO standarditele. Ukraina liitumine NATO-ga on vältimatu. Meie riik on ammu seda teed valinud, ning praegu töötame praktiliste sammude astumiseks, et läheneda NATO liikmesusele," märkis Umerov.

Okupeeritud Luhanskis põles naftabaas

Ukraina kaitsevägi kinnitas, et see korraldas eduka raketirünnaku okupeeritud Luhanski linnas asuvale naftabaasile, vahendab Unian.

Rünnak toimud möödunud pühapäeval, 3. detsembril.

Sotsiaalmeedias levisid kaadrid ulatuslikust põlengust, mis kinnitavad, et asus põlema vähemalt üks naftahoidla.

Ukrainas tabati üks ja hukkus kuus Venemaa ridades võitlevat nepallast

Nepal teatas esmaspäeval, et kuus nende kodanikku, kes teenisid Ukrainas Venemaa okupatsiooniväe ridades palgasõdurina, sai surma ja üks langes vangi ukrainlaste kätte; tegemist on kinnitusega, et nepallased võitlevad Moskva heaks.

Katmandu kutsus Moskvat lõpetama nepallastest palgasõdurite kasutamine ja saatma allesjäänud mehed koju.

Nepali välisministeerium märkis, et sai informatsiooni kuue Nepali kodaniku surmast, kes teenisid Vene armees. Lisaks võtsid Ukraina sõdurid kinni ühe kodaniku, kes oli värvatud Vene armeesse.

Teatest ei selgu, kus, kuidas või millal kuus meest surid.

Augustis kutsusid Nepali võimud oma kodanikke üles vältima julgeolekualaste tööotste ettevõtmist sõdivates riikides.

"Nepali valitsus palus Vene valitsusel saata nende surnukehad tagasi Nepali ja maksma ohvrite peredele kompensatsiooni," teatas ministeerium.

Hindude enamusega Himaalaja riik Nepal asub enam kui 5350 kilomeetri kaugusel Ukraina verevalamisest.

Paljud nepallased lähevad välismaale raha teenima ning sealt saadud tulu on oluline Nepali majandusele, moodustades mullu ligi neljandiku riigi SKT-st. Tegu on vastavas arvestuses maailmas üheksanda riigiga, selgub Maailmapanga andmetest.

Nepali gurkhad on olnud ajalooliselt seotud Briti armeega, nad said tuntuks oma ägeda võitlusvõime ja julguse poolest, juba alates 1815. aastast, kui neid esimest korda toonase Suurbritannia võimu all olevas Indias briti väkke värvati.

Bulgaaria president vetostas Ukrainale soomukite andmise

Bulgaaria president Rumen Radev saatis parlamenti uuesti arutamiseks tagasi ratifitseerimisseaduse, mille kohaselt Bulgaaria annaks Ukrainale tasuta soomukeid, teatas portaal Nova.bg viitega presidendi pressikeskusele.

President märkis veto põhjenduses, et rahvasaadikud ei tutvunud piisavalt üleandmise konkreetsete parameetritega, mis "ei võimalda objektiivselt hinnata, kas kaasa antud varustus on veel vajalik".

Radev rõhutas, et otsuses ei võetud arvesse ei sõjaaja ülesandeid ega piirivalve ja päästeameti vajadusi. Ukrainale tarnitavaid soomukeid saaks kasutada Bulgaaria piiri kaitsmiseks ja elanikkonna abistamiseks loodusõnnetuste ja õnnetuste korral, sealhulgas raskesti ligipääsetavates piirkondades.

"Juhindun veendumusest, et Bulgaaria kodanike julgeolek, tervis ja elu peavad olema esikohal," ütles president.

Bulgaaria parlament toetas 22. novembri istungil esimesel lugemisel Bulgaaria siseministeeriumi ja Ukraina kaitseministeeriumi vahelise soomukite tasuta üleandmise lepingu ratifitseerimise eelnõu, mis allkirjastati Sofias 8. augustil ja Kiievis 13. novembril.

Leping sõlmiti järgides rahvakogu 21. juuli 2023. aasta Ukrainale täiendava relvaabi andmise otsust. Lepingu kohaselt antakse Ukrainale soomukid koos nendel olevate relvade ning varuosadega nende hooldamiseks.

Briti luure: Venemaa on Ukrainas kaotanud 290 000 kuni 350 000 sõdurit

Venemaa kaitseministeeriumile alluva okupatsiooniväe hinnangulised kaotused Ukrainas 24. veebruarist 2022 kuni novembrini 2023 jäävad vahemikku 180 000 kuni 240 000 inimest haavatutena ja umbes 50 000 hukkunutena, teatas Briti luure uues hinnangus.

Sellele lisanduvad umbes 60 000-ni ulatuvad Wagneri eraväe kaotused - Briti luure hinnangul sai 40 000 võitlejat haavata ja 20 000 hukkus.

"Ajavahemikus 24. veebruar 2022 kuni november 2023 kandsid Venemaa kaitseministeeriumi ametlikud jõud tõenäoliselt kaotusi 180 000 kuni 240 000 inimest haavatute ja umbes 50 000 hukkunutena. Wagneri palgasõdurite seas oli tõenäoliselt umbes 40 000 haavatut ja 20 000 hukkunut," seisis Suurbritannia kaitseministeeriumi sotsiaalvõrgustikus X esmaspäeval avaldatud raportis.

"Seega on Venemaa tõenäoliselt kaotanud 220 000 kuni 280 000 haavatutena ja umbes 70 000 hukkunutena. Seega jäävad Venemaa kogukaotused vahemikku 290 000 kuni 350 000 inimest."

"Isegi Venemaa ametnikud ei mõista tõenäoliselt hukkunute üldarvu, sest sõjaväes on pikalt kujundatud võltsi aruandluskultuuri," väidavad luureasjatundjad.

Voroneži kuberner teatas veel ühe Vene kindrali hukkumisest

Ukrainas sai surma Vene kindralmajor Vladimir Zavadski, teatas Voroneži kuberner esmaspäeval.

"Läbilõikav valu. Erioperatsiooni tsoonis hukkus ametikohustuste täitmisel Põhjalaevastiku 14. armeekorpuse ülema asetäitja kindralmajor Vladimir Zavadski," kirjutas Voroneži kuberner Aleksandr Gussev.

Gussev ei täpsustanud Zavadski surma asjaolusid.

ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka suunal.

28. novembril ja 2. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Stepove suunal. Piirkonnas asub strateegiliselt tähtis raudteeliin, Stepove jääb Avdijivkast kolme kilomeetri kaugusele. Vene sõjablogijad väitsid 3. detsembril, et Vene väed liikusid Stepove ümbruses ligi 300 meetri võrra edasi, vahendas ISW.

2. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi veel ka Pervomaiske suunal. Vene sõjablogijad väitsid veel, et Vene väed liikusid edasi veel Krasnohorivka suunal. 3. detsembril väitsid blogijad veel, et Vene väed jätkavad ka tööstuspiirkonna lähedal asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

Avdijivka sõjaväeadministratsiooni juht Vitali Barabaš ütles 3. detsembril, et Vene väed avasid kaks uut pealetungisuunda. Barabaš ütles veel, et Vene väed ootavad paremaid ilmastikuolusid, et saaksid taas rünnakutes kasutada rasketehnikat.

USA kindrali sõnul kannatavad Vene sõdurid talvel kohutavalt

Ukrainas jätkub täiemahuline sõda Venemaa vastu ja Vene sõdurid kannatavad talvel kohutavalt, ütles Ühendriikide armee endine ülem Euroopas erukindral Ben Hodges pühapäeval meediakanalile Ameerika Hääl.

Kindrali sõnul on Vene okupantidel kohutav logistikasüsteem ja nende juhid ei hooli sõduritest. "Nii et Vene sõdurid kannatavad talvel kohutavalt," ennustas Hodges.

Erukindrali arvates ründavad venelased talvel kindlasti Ukraina energiavõrku, et muuta tsiviilisikute elu kohutavaks.

Sõda Venemaaga on jõudnud uude järku, sest talv muudab pärast suvist vastupealetungi, mis relvade ja maaväe nappuse tõttu soovitud tulemusi ei toonud, võitluse keeruliseks, ütles varem päeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

President rõhutas, et tagasilöökidele vaatamata Ukraina alla anda ei kavatse.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas pühapäeval nelja Sumõ oblastis asuvat asulat, vahendas The Kyiv Independent. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 770 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 332 810 (võrdlus eelmise päevaga +770);

- tankid 5580 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 10 401 (+5);

- suurtükisüsteemid 7961 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 913 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 602 (+0);

- lennukid 323 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6017 (+22);

- tiibraketid 1569 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 451 (+19);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1141 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.