Rein Sikk: igaüks, kes Venemaale läheb, maksku Eestile kümme eurot

Kuigi Eesti riik soovitab Venemaale mitte reisida, käib iga päev üle piiri paartuhat inimest. Kuna piirikontroll on riigile suur kulu, pakub Rein Sikk Vikerraadio päevakommentaaris välja, et soovituse jõustamiseks võiks idapiiri ületajatelt maksu kasseerida.

Jagan mõtet, mida olen mõlgutanud jaanipäevast alates. Paljud mu sõbrad-tuttavad on selle heaks kiitnud ja ka takka kiitnud. Pealegi pole see tavaline mõte, vaid miljonieurone mõte, see on isegi mitmekümne miljoni eurone mõte. Ja kõik need miljonid oleks abiks me kiduvale riigieelarvele.

Seega: vaatasin jaanipäeval televiisorist Narva piirijärjekordasid, mida me idanaaber provotseerivalt aina venitas. 600 inimest Narvas Peetri platsil ootamas Venemaale pääsemist, appike! Kuulsin, kuidas Narva linn pingutab järjekorras seisjaile WC-sid avades ja transportides ning vett ostes.

Olgu pealegi: Narva eelarvest tol korral piiriületajaile kulunud summa polnud suur, kõigest 456 eurot. Nii seletas mulle linnapea Jaan Toots. Aga samas kulub meil aastas piirikontrolliks ning valvamiseks 55 miljonit eurot. Tolliteenistuse hind takkaotsa. Ja loomulikult läheb põhiosa piiril kuluvast rahast just idapiirile. Sinna Eesti-Vene piirile, mida Eesti riik sugugi ületada ei soovita.

Tsiteerin nüüd välisministeeriumi kodulehekülge. "Soovitame Venemaale reisimist täielikult vältida. Venemaal ajutiselt viibivatel Eesti kodanikel palume kaaluda Venemaal viibimise vajadust ja võimalusel Eestisse tagasi pöörduda." Jätkan: "Rändesurve tõttu võib Eesti oma piiripunktid ajutiselt lühikese etteteatamisega sulgeda ning siis ei ole võimalik enam Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi piiripunktide kaudu Eestisse naasta."

Ja veel: "Eesti-Vene topeltkodanikke käsitleb Venemaa Föderatsioon Venemaal kui Vene kodanikke ning Eesti võimalused konsulaarabi osutamisel on piiratud, sealhulgas mobilisatsiooni puudutavates küsimustes." Tõdegem, sõnum on selge. Praegusaja Venemaale ei peaks kellelgi asja olema.

Aga samas jätkub ikka üle piiri Venemaale suundumine, et mitte öelda edasi-tagasi sebimine. "Korduvaid piiriületajaid on arvestatavalt – näiteks käesoleva aasta jaanuaris oli Narva piiripunktis 140 000 piiriületust, mille tegid kokku 60 000 inimest," nii andis mulle teada politsei- ja piirivalveameti pressiteenistus. Seega iga piiriületaja käib üle Vene piiri 2,3 korda kuus. Ja 60 000 on enam kui elanikke Narvas või Pärnus. Ja seda vaid kuu aja jooksul.

Esimesel poolsaastal oli meil idapiiril enam kui 430 000 piiriületust Venemaa poole. Nii palju oli kümnendi eest Tallinnas elanikke. Seega suundub pea Tallinna suurune mass sinna, kuhu ei soovitata minna. Ja meie maksame selle ülekäimise lõbu ju maksumaksjatena kinni. Aga äkki ei peaks maksma? Äkki peaks maksma need, kes üle piiri käivad, seega piiriteenuse tellivad?

Veel statistikat. Maikuus oli Narvast Venemaale 50 038 piiriületust ehk enam kui Viljandi maakonnas elanikke. Kogu idapiirilt Venemaale aga 70 000. See tähendab, et iga päev oli idapiirilt Venemaale enam kui 2300 piiriületust, enam kui elanikke Tamsalu linnas või sama palju kui Kosel. Kas seda saalimist pole liiga palju? Ja kordan: miks peame selle kõik kinni maksma?

Ja siit võrsubki mu ettepanek, mis on imelihtne, aga ka imetulus. Ettepanek on selline: kehtestame piiriületusmaksu. Aga mitte igas suunas, vaid ainult ida suunas, kuhu Eesti ju suunduda ei soovita, aga ikka minnakse.

Meenutan: 2024. aasta esimese poolaastaaga oli idapiiril enam kui 430 000 piiriületust Venemaale. Kui iga piiriületaja maksaks piiriületustasu kümme eurot, teeks see 4,3 miljonit eurot riigile. Aga kõigi mulluste Venemaale suundumiste eest võinuks riigikassa kümneeurose piiriületustasu korral teenida 9,3 miljonit. Kui üks ületus maksaks 25 eurot, olnuks mullune summa idapiirilt 23 miljonit eurot.

Nii lihtne see jutt tuligi uue maksu kohta, mis on kümme korda selgem kui automaks. Seega piiriületuse maks, see oleks lihtne ja selge taks.

