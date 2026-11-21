Piiri sulgemise otsus on loogiline ja vältimatu vastus idanaabri provokatsioonidele. Nagu iga otsus, kannab see endas sisu, emotsiooni ja sõnumit, kirjutab Alar Laneman.

Kummaline on vaadata ebakõla, mis valitseb meie idanaabri hoiakutes ja tema poliitikas vahel suhtumises Euroopasse. Ühelt poolt vihkamise, põlguse ja kadeduse kokteil, teiselt poolt tung eurooplaste juurde puhkama, õppima, kinnisvara soetama, elama, äri ajama.

Mõeldes Euroopasse akna avanud Peeter I peale, on vastuolu veelgi silmatorkavam. Arusaamatu, kumb nendest vastassuunalistest hoiakutest on võlts, kumb siiras. Optimistina tahaks loota, et ehk aitab piiri sulgemine idanaabril mõista, et normaalne riikidevaheline suhtlemine on alati parem kui mittesuhtlemine. Kui aga Euroopa on kellegi jaoks nii ebameeldiv, siis ei ole vaja sinna ka kippuda.

1. detsembril kell 7 peatatakse valitsuse otsusega piiriületus kõigis Eesti-Vene maanteepiiri punktides: Narva-1, Narva-2, Koidulas, Luhamaal ja Saatses. Kuue kuu pärast hinnatakse, kas kehtestatud piirangut on vaja muuta.

Eesti ei ole erand, kuna Soome sulges maismaapiiri Venemaaga alates 2023. aasta detsembrist. Läti, Leedu ja Poola on oma idapiiril piiriületust oluliselt piiranud.

Otsuse praktiline mõju on mitmetahuline. Segadust ja viimase aja provokatiivseid ründeid arvesse võttes on idanaabriga piiri sulgemine vältimatult loogiline. Väheneb võimalus idanaabri provokatsioonideks, vaenulikuks luuretegevuseks ja informatsiooni hankimiseks.

Samal ajal peab kahetsusega nentima, et piiri sulgemine raskendab mõnede perekondade ja sugulaste läbikäimist, samuti piiriäärsete alade ettevõtete tegevust. Koormuse vähendamine piiril võimaldab meie sisejulgeoleku eest vastutavatel asutustel keskenduda teistele kriitilise tähtsusega ülesannetele millest olulisemaks pean reservvõimekuse loomist, droonitõrjet ja kriitilise tähtsusega taristu kaitse tugevdamist. Arvestada tuleb ka kalendrit, riigikogu valimistele eelneval ajal on sisejulgeolek ja turvalisus eriti tähtis.

Eraldi tuleb vaadata meie Euroopa Liidu sisepiiri Lätiga. Mõtted piiri sulgemisest või liikumise piiramisest Lätiga on ohtlikud. Igasugused sarnased sammud piiravad Euroopa Liidu toimimise aluseid, lõhuvad Euroopa ühtsust ja teenivad sellega otseselt meie vastaste eesmärke. Parem lahendus on see, et Euroopa Liidu sisejulgeolekuasutused, eriti Eestis, Lätis ja Leedus, suudavad oma tegevust ja omavahelist koostööd tõhustada.

Piiri sulgemise otsuse sõnum on mitmesuunaline. Idanaabrile anname märku, et normaalne piiriülene läbikäimine naabrite vahel on alati parem ja see on meie eelistus. Meie liitlastele järgimist vääriv eeskuju. Eesti inimestel kasvatab otsus kindlustunnet, sest me tugevdame riiki, vähendades provokatiivse ja Eestile vaenuliku tegevuse võimalusi. Sõjaväsimuse ja taustal toimiva hirmufaktori kõrvale vajame seda kindlustunnet, eriti praegusel jõulueelsel ajal.