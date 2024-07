Tallinna Sadam loodab Vanasadama suurte arendustega varsti alustada

Tallinna Sadam loodab, et lähiajal saavad Vanasadama ala erinevad detailplaneeringud linna poolt heakskiidu ja suurejooneline arendus piirkonnas saab alata. Elu- ja ärihooneid ning ka uut A-terminali hõlmav ehitus võtab samas aastaid.

Tallinnas on Vanasadama ala esimese etapi plaanid suures osas ellu viidud: ehitatud on sild üle Admiraliteedi basseini kanali ja kruiisiterminal, promenaadid, D-terminali parkimismaja ja D-terminali esine uus väljak.

2017. aastast pärit Zaha Hadid Architects võidutöö ehk Vanasadama Masterplan on aga palju suurejoonelisem ning seni tehtut saab pidada vaid ettevalmistuseks. Suured plaanid ootavad detailplaneeringute menetlemise taga. Oma aega ootab näiteks uue A-terminali hoone ehitus; mere äärde peaksid kerkima elu- ja büroomajad, kohvikud ja poed ning vaba aja veetmise võimalused.

Kokku on Vanasadama ala jagatud kuueks arenduspiirkonnaks (A-terminal ja kruiisiterminali ala, D-terminali lähiala, Admiraliteedi bassein, Põhjaosa detailplaneering, Lõunaosa ja Tuukri), viie puhul käib praegu detailplaneeringu menetlemine.

A-reisiterminali ja kruiisiterminali ala detailplaneering, kus on ette nähtud sadama toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning osa kogu sadama alale kavandatud avalikult kasutatavast promenaadist, esitati linna vastuvõtmiseks tänavu juunis, ütles ERR-ile Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Uus A-terminal on kavandatud olemasoleva kohale. Põhjapoolne hooneosa saab olema parkimismaja ning lõunapoolne sektsioon terminal. Hoone sissekäik on Admiraliteedi basseini poole ja terminali ette jääb uus väljak. A-terminali hoonele korraldati mullu arhitektuurikonkurss, mille võitsid Molumba ja Marledi arhitektid.

"Ehitustööde algus on otseselt seotud A-reisiterminali ja kruiisiterminali ala detailplaneeringu kehtestamisega," ütles Kalm.

Lisaks A-terminali ala detailplaneeringule esitati juunis Tallinnale ka Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneeringu ning D-terminali ja lähiala detailplaneeringu täiendatud materjalid, lisas Kalm. Algatati planeeringud viis aastat tagasi. Seega saab loota, et linn kiidab lähiajal planeeringud heaks ning ehitus saab alata.

"Loodame juba lähiajal osa detailplaneeringute vastuvõtmist ja optimistlikult ka kehtestamist 2025. Selle järel kuulutame välja esimesed konkursid arendajatele," lausus Kalm.

Inimeste transportimises ei jää suurarendus tulevikus lootma vaid tänavu valmivale Vanasadama trammiliinile. Lisaks trammile nähakse detailplaneeringus ette võimalused piirkonda ka uute keskkonnasõbralike bussiühenduste loomiseks, ütles Kalm.

Tallinna Sadama arendusplaani visioon. Autor/allikas: Zaha Hadid Architects

Arendusplaan 2030 on endiselt jõus

Zaha Hadidi võidutöö kannab aastaarvu 2030. Kalm lisab 2030-le plussi ning ütleb, et ajagraafikus suuri muutusi pole.

"Masterplaan 2030+ on endiselt jõus. Arendustegevus on järjepidev protsess. Loodame selleks ajaks saada valmis oma põhiinfrastruktuuri ning eeldatavasti oleme valmis saanud ja/või startinud ka linnalise ja ärikinnisvara arendustega. Tegemist on muidugi mahuka ala ja mahuga ning arendustegevus sõltub ka turuolukorrast," lausus Kalm.

Teise etapiga on arendusplaani soovitus ühendada Põhjakvartal segakasutusega piirkonnaks: sinna kerkivad uued bürood, hotell, külaliskorterid ja IT-ga seotud äriruumid ning kaubandusala. 2017. aastast pärit arendusplaan soovitab rajada ka köisraudtee, mis ühendab kruiisiterminali vanalinnaga.

Kolmanda etapiga laiendatakse D-terminali liiklusala, mille jaoks täidetakse merd. Ala lõunaosas kerkivad bürood, kauplused ja esimesed elamukompleksid. Arendusplaan soovitab lõunaossa rajatava uue jahisadama kõrvale rajada Tallinna Akvaariumi. Rajatakse ka vaba aja veetmise kohad, mis peaksid ühendama uue ala Kadrioruga. Lõunapoolsele alale peaksid kerkima ka ülikooli linnak ja idufirmade bürood.

Neljandas etapis ühendatakse Vanasadama arendus kesklinnaga. Lisaks saab alguse merre laienemine arendusala kirdeosas, kuhu kerkib Vanasadama ala suurim elamukompleks. Elamute esimesele korrusele peaks tulema kauplused, kohvikud, restoranid, baarid, lisaks peaks alale rajatama välibasseinid ja spaad,

Tallinna Vanasadama arendusplaanis 2030 on sees veel ka ka uus ooperimaja, kuid detailplaneeringus seda enam pole, sest ettenähtud aukohas puudub selle jaoks piisav ruum.