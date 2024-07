Tartu halduskohus: Palestiina meeleavalduse keelamine ei olnud õiguspärane

Tartu halduskohus leidis, et Tartu politsei Palestiinat toetava meeleavalduse korraldamise keelamine mullu novembris ei olnud õiguspärane.

Tartu halduskohus rahuldas palestiinlaste toetuseks meeleavaldust korraldanud Agnes Joyeti kaebuse seoses Tartu politsei otsusega, millega keelati mullu novembris meeleavalduse korraldamine.

Mullu 9. novembril laekus politseile avaliku koosoleku registreerimise teade, mille kohaselt plaaniti 18. novembril korraldada Tartu Raekoja platsil rahumeelset ja rahvusvahelisele õigusele viitava infoga avalikku kogunemist.

Tartu politseijaoskond kaalutles otsuse tegemist, kuid jõudis seisukohale, et ei anta luba avalikku koosolekut korraldada, sest koosolekule võivad ilmuda ka teised kodanikud plakatitega, mis võivad sisaldada agressiooni õigustamist.

Meeleavaldust korraldanud Agnes Joyet esitas kaebuse politsei otsuse tühisuse või alternatiivselt õigusvastasuse tuvastamiseks, olles seisukohal, et koosoleku keelamine oli tühine, kuna otsuse tegi selleks pädevust mitte omav haldusorgan.

Joyet leidis, et kui otsus siiski ei ole tühine, on see igal juhul õigusvastane, sest tegemist ei olnud keelatud koosolekuga, millele PPA viitas korrakaitseseaduse paragrahvi tähenduses.

Kohus jättis neljapäeval vastuvõetud kohtuotsusega rahuldamata kaebuse põhinõude tuvastada politsei- ja piirivalveameti 17. novembri otsuse tühisus, aga rahuldas kaebaja alternatiivse nõude tuvastada PPA otsuse õigusvastasus. Kokkuvõttes tähendab see kaebuse täielikku rahuldamist, teatas Tartu halduskohus.