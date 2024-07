Aaviksoo kritiseeris tegevuspõhist riigieelarvet: "Keegi ei saa aru"

Hariduskulude analüüsi juhtinud akadeemik Jaak Aaviksoo ütles, et tegevuspõhise riigieelarve puhul pole ainult riigikogu liikmed need, kes ei saa aru, kuhu ja milleks raha tegelikult suunatakse, vaid et sellest ei saa keegi aru.

Neljapäeval analüüsi esitlenud Aaviksoo märkis, et andmete kogumine selleks, et aru saada, kuhu ja miks on hariduses suunatud, osutus oodatust märksa keerulisemaks, sest kogupilti pole kellelgi.

"Me küll teame, palju kulutatakse, kuid miks kulutatakse ja kuidas see on seotud eelarvega, sellest ei saa Eesti riigis täna mitte keegi aru. Tuleb välja nõuda dokumente, et aru saada, palju läheb raha alusharidusele, palju õpetajatele, palju riigikaitsesse. Tegelikult seda pilti ei ole. See, et riigikogu kurdab, et ei saa aru – keegi ei saa aru," lausus Aaviksoo.

"See, mida me nimetame tegevuspõhiseks eelarveks, see ei ole ei eelarve ega tegevuspõhine ja sellega peab ametisse valitav valitsus väga tõsiselt tegelema. Vastasel juhul me kulusid kontrolli alla ei saa, sest me ei tea, millele see (raha) kulub. Me teame lõpuks, palju raha ära kulus, aga miks ja mis me selle eest vastu saime – seda seost ei ole. Ja see puudutab kõiki ministeeriume," lisas Aaviksoo.

Tegevuspõhist riigieelarvet kritiseeris ka analüüsi koostanud töörühm. Analüüsis märgitakse, et tegevuspõhine riigieelarve ei toimi kavandatud kujul ja on rakendatud formalistlikult.

"Hariduse riigieelarveline rahastamine on killustunud mitmete ebamäärasel alusel määratletud ja läbipaistmatult formuleeritud finantsinstrumentide vahel, mis ei võimalda tagada eelarvevahendite kuluefektiivset kasutamist. Haridusasutustel, sealhulgas haridus- ja teadusministeeriumil puuduvad avalikud eelarved. Vastutavate ametnike ja juhtkonna teave valitsemisala funktsionaalsest kulustruktuurist ja finantsseisust põhineb ad hoc päringutel," märgiti analüüsis.

Töörühm esitas ka soovituse, et "tegevuspõhine eelarvestamine vajab sisulist revisjoni ja ümberkorraldamist. Küsimus tuleks tõstatada vabariigi valitsuse tasandil".

Riigieelarve koostamist tegevuspõhisena on kritiseerinud teiste hulgas ka erinevad riigikogu liikmed, näiteks Aivar Sõerd, ning riigikontrolör Janar Holm. Mulluses riigikontrolli auditis märgiti näiteks, et tegevuspõhine eelarvestamine ei ole päriseluga kooskõlas ja ministeeriumid suhtuvad sellesse kui projekti, mida tuleb rahandusministeeriumi nõudel teha, kuid mille eesmärke ja saadavat kasu ei tunnetata.