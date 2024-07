Biden kutsus pärast Trumpi tapmiskatset üles pingete leevendamisele

"Mu kaasameeriklased! Ma tahan teiega täna õhtul rääkida vajadusest meie poliitikas temperatuuri alandada," ütles Biden ovaalkabinetis rahvale tehtud pöördumises.

"Poliitika ei tohi kunagi olla sõna otseses mõttes lahinguväli või hoidku jumal tapmisväli," jätkas riigipea.

"Valimiste lähenedes seisab meil kõigil praegu ees proovilepanemise aeg. Mida suuremaks panused lähevad, siis seda tulisemaks lähevad kired," jätkas Biden.

"Ükskõik kui tugevad on meie veendumused, siis ei tohi kunagi langeda vägivalla tasemele. On aeg jahtuda maha," manitses president.

Biden oli enne seda teatanud, et Donald Trumpi mõrvakatse motiivid pole veel teada ja kutsunud inimesi üles mitte oletusi tegema.

"Meil ei ole veel mingit teavet tulistaja motiivi kohta. Me teame, kes ta on. Ma kutsun kõiki üles, et ärge tehke oletusi tema motiivide või tema seotuse kohta, vaid oodake ära võimude uurimise edenemine," sõnas Biden.

Biden kutsus ameeriklasi ühtlasi üles pärast laupäevaseid sündmusi rahvaks ühinema.

"Mõrvakatse on vastu kõigele, mille eest me rahvana seisame. Millised me rahvana ei ole. Me ei saa lasta sellel juhtuda," sõnas president.

Biden ütles, et nõudis kampaaniaürituse sündmuste kohta sõltumatut raportit, mille tulemusi jagatakse Ühendriikide inimestega.