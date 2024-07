Eriteenistus süüdistab Trumpi ürituse turvaaugus kohalikku politseid

Thomas Matthew Crooks haavas vabariiklaste presidendikandidaati Donald Trumpi rohkem kui 100 meetri kauguselt ning USA eriteenistus väidab, et kohalik politsei ei suutnud võtta kontrolli alla katust, mille peal Crooks asus. Eriteenistus teatas, et katus asus väljaspool agentuuri turvamise ülesannete perimeetrit.

Crooks tulistas Trumpi Butleri messiväljaku lähedal asuva hoone katuselt. Hoone asus lavast umbes 120 meetri kaugusel. Eriteenistuse pressiesindaja Anthony Gugliemi ütles ajalehe The New York Times vahendusel, et hoone ümbruses oleva territooriumi turvamise eest vastutas Pennsylvania osariigi kohalik politsei.

See hoone asus väljaspool piirkonda, kus toimus Trumpi kampaaniaüritus. Eriteenistuse teatel pidi agentuur turvama ainult seda ala, kus toimus üritus. Väljaspool asuvat piirkonda värvati turvama kohalik politsei.

Butleri asula lähistel elavad inimesed ütlesid siiski, et üritusele eelnevatel päevadel ei külastanud neid ükski õiguskaitseorgan. Föderaalvõimud ega ka kohalik politsei ei võtnud nendega ühendust.

"Keegi ei võtnud minuga ühendust. Mitte keegi ei helistanud mulle. Keegi ei tulnud siia," ütles Valerie Fennel, kelle kodu asub kohe kurikuulsa väljaku juures.

Fennel rääkis, et võimud ei võtnud ühendust ka teiste inimestega, kes elavad väljaku lähistel. "Rääkisin eile oma naabritega. Keegi neist ei saanud kõnet. Või midagi sellist," rääkis Fennel.

Segadused jätkusid ka ürituse ajal. Kohalolijad teatasid, et nägid varem Crooksi kahtlaselt tegutsemas metallidetektorite läheduses ning hoiatasid politseid, mis edastas hoiatuse eriteenistusele. Veidi hiljem märkasid pealtvaatajad veel, et messiala lähedal asuva hoone katusele ronis kahtlane mees.

Kuigi hoiatused olid väljas, ei suutnud politsei ilmselt Crooksi õigel ajal tuvastada. Trump ise astus lavale umbes kell 18.00. Kella 18.10 paiku ronis redeli kaudu hoone katusele politseinik ja sattus seal silmitsi Crooksiga, kes suunas oma relva siis politseiniku poole. Politseinik pidi seetõttu taganema ning siis võttis Crooks sihikule juba Trumpi, kes sai kõrvast haavata. Mõni hetk hiljem lasid eriteenistuse snaiprid Crooksi maha. Snaiprid ise asusid lava taga oleva kuuri katusel. Snaiprid tundusid olevat juba varem Crooksi sihikule võtnud, pole siiski selge, kas nad olid teda varem märganud.

Eriteenistus kinnitas, et tugines ürituse turvalisuse tagamisel kohalikele õiguskaitseorganitele. Eriteenistuse kahte kahte snaiprimeeskonda toetasid kaks kohalikku snaiprimeeskonda, vahendas New York Post.

Pennsylvania politsei kinnitas, et abistas eriteenistust ning teevad seda pidevalt, kui piirkonda saabuvad tähtsad valitsusametnikud. Selliste ürituste turvamist juhib aga eriteenistus ning kohalik politsei teeb siis eriteenistusega koostööd.

USA-s nõutakse nüüd Crooksiga seotud sündmusteahela uurimist. Eriteenistuse juht Kimberly Cheatle peab 22. juulil astuma esindajatekoja järelevalvekomitee ette.

Üleskutsed Cheatle'i vallandamiseks juba kasvavad, kriitikud leiavad, et ta keskendub liialt DEI ( mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus) programmide edendamisele.

Cheatle ise töötas varem 28 aastat eriteenistuses. Seejärel läks ta tööle toidufirmasse PepsiCo ning naasis hiljem eriteenistusse. Biden määras ta eriteenistuse juhiks 2022. aastal.