President Karis alustab kõnelusi uue valitsuse moodustamiseks

President tänas Kallast, kes on Eesti valitsust juhtinud kolm ja pool aastat.

"See on olnud kriisiderohke aeg, mille verstapostid on koroona, majanduslangus ning sõda Euroopas, kui Venemaa purustas agressiooniga Ukrainas meie senise julgeolekupildi," ütles president Karis.

Riigipea teatas, et alustab kõnelusi kõigi riigikogus esindatud erakondade esindajatega.

"Reformierakond, senine peaministripartei, kellel on riigikogu valimiste järel parlamendis 37 liikmega suurim fraktsioon, nimetas enda poolt võimaliku valitsusjuhi kandidaadi. Mina soovin kuulda nüüd kõigi parlamendierakondade arvamusi, et kes nende arvates suudab riigikogu jõujooni arvestades moodustada töövõimelise enamusvalitsuse," sõnas Karis.

"Eesti vajab valitsust, kes valitseb ja teeb otsuseid, mis aitavad majanduse tõusule pöörata, kindlustavad meie julgeolekut ning seeläbi kindlustavad Eesti inimeste turvatunnet ja toime tulemist," rõhutas president.