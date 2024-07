Akkermann loodab automaksu muutmisega veel suvel valmis saada

Presidendi poolt tagasi lükatud automaksu seaduse muutmise kiirus oleneb sellest, kui palju laekub sellele muudatusettepanekuid, ütles riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann. Ta avaldas lootust, et riigikogu jõuab siiski seaduse juba suvel vastu võtta, kui täiskogu uue valitsuse ametisse saamiseks kahel korral kogunema peab.

"Vaatame, kui palju muudatusettepanekuid reedeks laekub, sellest oleneb, kui kiiresti jõuame need läbi vaadata," ütles Akkermann esmaspäeval ERR-ile.

Riigikogu otsustas esmaspäeval suure häälteenamusega, et mootorsõidukimaksu seadust, mille president väljakuulutamata jättis, tuleb muuta ning muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 19. juuli kell 16.00. Juhtivkomisjoniks on rahanduskomisjon.

Akkermann avaldas lootust, et järgmisel nädalal toimuval istungil suudab rahanduskomisjon ettepanekud läbi vaadata ja hääletada ning riigikogu suurde saali teisele lugemisele saata.

Seaduse muudetud kujul vastu võtmiseks on vaja ka riigikogus kolmandat lugemist.

Arvestades aga seda, et riigikogu peab suvel seoses valitsusvahetusega kahel korral kogunema, jõuaks nende istungitega ka automaksu seaduse uuesti vastu võtta, tõdes Akkermann.

Esmaspäeval astus valitsusjuhi kohalt tagasi Kaja Kallas ning tema järel uueks peaministriks saav Kristen Michal peab riigikogult saama volitused valitsuse moodustamiseks, mis nõuab riigikogu istungit ning hiljem peab riigikogu uuesti kokku tulema ka selleks, et valitsus ametisse saaks astuda.