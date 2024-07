Galerii: Michal sai presidendilt ülesande valitsus moodustada

Esmaspäeval kohtus riigipea kõigi parlamendierakondade juhtidega, et arutada sisepoliitilist olukorda pärast peaminister Kaja Kallase valitsuse tagasiastumist.

Teisipäeval Michalile volitusi andes tõdes Karis, et nii mõnelgi teisel erakonnajuhil on ambitsiooni peaministriks saada, aga praegu on valitsuse moodustamise võimekus Reformierakonnal, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal ja erakonnal Eesti 200. Nimetatud erakonnad peavad juba teist nädalat koalitsioonikõnelusi.

"Koalitsioonikõnelused peavad andma kõigile, kes Eestist hoolivad, vastused olulistele küsimustele: mis saab meie majandusest, inimeste heaolust ja julgeolekust, laiemalt vaadates Eesti inimeste kindlustundest," rõhutas president Karis.

"Erakonnad ei saa üle aasta tagasi toimunud parlamendivalimiste eel antud lubadustesse kinni jääda, tegelikkus sunnib mitmed toonased plaanid kas kõrvale jätma või ümber hindama," lisas ta. "Kõnelused võimalike valitsusparteide juhtidega näitasid, et nemadki mõistavad olukorda samamoodi."

President Karise sõnul võiks valitsuse vahetus tuua kaasa ka asjalikuma õhkkonna riigikogus koalitsiooni ja opositsiooni vahel.

Põhiseaduse kohaselt määrab uue peaministrikandidaadi Vabariigi President. Kui peaministrikandidaat on presidendi otsusega määratud, on temal aega kuni 14 päeva esitada riigikogule ettekanne tulevase valitsuse moodustamise alustest.

Riigikogult volitused saanud peaministrikandidaat esitab seitsme päeva jooksul valitsuse koosseisu presidendile, viimane nimetab kolme päeva jooksul valitsuse ametisse. Valitsus astub ametisse ametivande andmisega riigikogu ees.

Kuigi Kaja Kallas astus esmaspäeval peaministrikohalt tagasi, jätkab ta kohusetäitjana uue valitsuse ametisse astumiseni.