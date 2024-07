Michal koalitsioonileppest: ootused tasuks madalal hoida

Kristen Michal rääkis "Ringvaade suvel" saates, et koos Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga kavandatav valitsuskoalitsioon püüab anda järgmiseks kolmeks aastaks inimestele etteaimatavuse avaliku võimu tegevuste kohta.

"Teele asutakse alati parimate kavatsustega. Ka tänase koalitsioonikõneluste puhul me partneritega püüame sõnastada ikkagi kärped, maksumuudatused ära ja mis veel olulisem, kõik selle, mis sõltub avalikust võimust, mida me saame teha, et siin tekiks uut majanduse elavnemist, uusi tööstusi, mida me saame suunata Ukrainale minevast abist Eesti kaitsetööstusest, kes seda toodaks," rääkis ta.

Michal märkis, et Eesti majanduse konkurentsivõime tuleb saada paremaks ning selles osas tuleb koalitsioonileppesse häid uudiseid. Samas tuleks praeguse olukorra tõttu Michali sõnul hoida oma ootused madalal.

"Kogu majandustegevus, ettevõtete juhtimine ei sõltu avalikust võimust, aga avalikust võimust sõltub väga tihti see, kas ettevõte saab tegeleda oma põhitegevusega, kas planeeringud on kiiremad, kas asjad on bürokraatiavabamad. Ja muu hulgas ka Eestis kasutada seda võimalust, mida me pole võib-olla varem kasutanud, kui me võtame printsiibi, et aitame Ukrainat 0,25 protsendiga oma SKP-st aastas, mis on 100 miljonit, siis nelja aasta peale see sisuliselt tähendaks 400-miljonilist võimalust Eesti kaitsetööstusele kasvada, pluss veel erinevad paketid. Nii et ma arvan, et seal on päris palju häid uudiseid, kui inimesed näevad seda just majandusvaldkonna kaudu," selgitas Michal.

"Aga kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka madalale võtta – kärpeaeg tuleb ja maksuraha on ka vaja korjata, sest eelarve on üle kahe miljardiga praegu miinuses, kui me midagi ei tee," lisas ta.

Koalitsioonikõnelustel on lõplikud kokkulepped veel sõlmimata

Tulevased koalitsioonipartnerid viimistlesid teisipäeval koalitsioonileppe teksti, kuid lõplikke kokkuleppeid veel ei ole.

Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 esindajad on konsultatsioone pidanud alates eelmise nädala algusest. Läbi on arutatud näiteks põhimõtted, kuidas elavdada majandust ning vähendada bürokraatiat.

Selle nädala lõpuks soovivad erakondade delegatsioonid koalitsioonileppe valmis saada.

Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas ütles, et rahanduse ja riigieelarve teemadel on küll räägitud, kuid lõplikud kokkulepped on veel sõlmimata.

"Kõige keerulisemad punktid on riigieelarve ja rahanduse punktid, kuidas me riigi rahanduse sellele jätkusuutlikule rajale tagasi saame. Neid me täna veel läbi ei käinud. Me oleme seal küll kondikava mõttes seda vaadanud mitmeid kordi, aga seal on tõesti kõige keerulisemad kokkulepped," rääkis Kallas.

"Lõpuks tuleb kompromiss sõlmida. Sellega ükski osapool ei ole lõpuni rahul, aga ma arvan, et me kokkuleppele jõuame," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Riina Sikkut.

"Kui jõuame sel nädalal, on hästi. Aga kuna seadus näeb ette, et meil on võimalik ka kauem, siis ajast olulisem on, et kokkulepe saaks võimalikult hea, selge ja arusaadav," rääkis Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo.