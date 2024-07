Michal: koalitsioonilepe peaks valmima reedeks

Kristen Michal ütles kolmapäeval pressikonverentsil, et osapooled on neljas tähtsamas valdkonnas koalitsioonileppe teksti suuremas osas kokku saanud.

"Meil on olemas suurem ettekujutus, kuidas majanduse konkurentsivõimet parandada, mida me teeme majanduskasvuks, kuidas korda teha riigi rahandus, millised on riigikaitsevajadused ja kuidas neid rahuldada ja millised sammud võiks olla toimetulekus, elamumajanduses," loetles ta.

Neljapäeva hommikul vaatavad osalised koalitsioonileppe teksti ja erinevad vajalikud arvutused üle ning seejärel asuvad personaliküsimuste juurde, ütles Michal.

Reedeks kutsuvad erakonnad Michali sõnul kokku oma juhatused ja volikogud, et koalitsioonileppele mandaat saada. Järgmisel nädalal loodab plaanitav koalitsioon saada riigikogult mandaadi.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets sõnas, et kuigi suures osas on sisuteemades kõik soovitu läbi räägitud, võib neljapäeval veel parandusi tulla.

Läänemets lisas, et rahandus- ja eelarveküsimustes on läbirääkijatel suures pildis tunnetus olemas, kuidas olukorda parandada. "Kõik read ei ole veel lõpuni välja kirjutatud ja mõne numbriga on küsimusi, kas need on ühe- või teistsugused, suuremad või väiksemad ja kas veel mõni rida tuleb juurde või mitte. See on tänase ja homse hommiku pingutus," rääkis Läänemets, kelle sõnul kogunevad sotsiaaldemokraatide juhatus ja volikogu reedel kell 14 koalitsioonilepet arutama.

Eesti 200 juht Margus Tsahkna ütles, et osapooled on saanud paika tööstuspoliitika mõtted ning ta soovib tõsta investeeringute tempot. "Digitaliseerimise poole oleme põhjalikult läbi käinud, ka regionaalne mõõde on väga tähtis, kui räägime töökohtadest, majandusest laiemalt, haridusest. Ka bürokraatia vastu võitlemine," lisas ta.

Ka Tsahkna sõnul tuleb eelarve teemal koalitsioonileppesse veel täpsustusi sisse viia, kuid kokkuhoiu pool tuleb väga suur. Tsahkna ütles, et tegemist on baaskärbetega mitme aasta peale.

Tsahkna sõnas, et Eesti 200 juhatus koguneb reede hommikul, kuid kuna erakonnal volikogu pole, siis koguneb partei üldkoosolek koalitsioonileppele mandaati andma pühapäeva õhtupoolikul.