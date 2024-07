Tallinna linnakantselei muudab konkreetsele automudelile osutavat hanget

Kuigi Tallinna linnakantselei auto ostmise hankest võiks välja lugeda, et hange on suunatud konkreetse autotootja konkreetse mudeli ostmisele, ei vasta see tõele ning taolist muljet tekitav tingimus on muutmisel, öeldi ERR-ile linnakantseleist.

Parempoolsete juhatuse liige Indrek Luberg märkis ERR-ile saadetud artiklis, et riigihangete registris saab tutvuda Tallinna linnakantselei hankega, mille eesmärk on liisida neljaks aastaks elektriauto linnakantselei ja linnaarhiivi ametisõitude teenindamiseks ning et selle hanke puhul on keegi koostanud hanke nii, et sinna kvalifitseeruks vaid üks konkreetne sõiduk.

"Keegi unistab Tallinna linnakantseleis, et tema uus ametiauto võiks olla vähemalt linnamaastur, kindlasti nelikveoline, ägeda sportliku kupeekerega ja kiirendada nullist sajani 6,6 sekundiga. Hangitava sõiduki tehnilised kriteeriumid on maha kirjutatud Škoda Eniaq'i hinnakirjast, kliirens vähemalt 188 mm jätab ainsaks võimaluseks 4x4 kupeeversiooni. Ka nõutud vähemalt 570-liitrine pakiruum vastab kupee näitajale," kirjutas Luberg.

"Antud hanke tehnilised nõuded toovad välja ka ühe levinud probleemi riigihangetes üldisemalt. Detailselt ühe konkreetse sõiduki andmeid nõuetes kasutades välistatakse igasugune vaba konkurents ja mängitakse hange ühe konkreetse pakkuja väravasse, kes ei pea ka hinnaga väga pingutama, sest konkurendid on millimeetritega mängust välja löödud," lausus Luberg.

Tallinna linnakantseleist öeldi ERR-ile, et kindlasti ei olnud hanke koostamisel eesmärgiks vaid üks kindel sõiduk, oodatud on kõik elektriga töötavate ja mahukate sõidukite pakkumised.

"Kliirensi osas on meil just hetkel muudatus vormistamisel," märgiti vastuses.

Sõiduki mahukuse kohta öeldi kantseleist, et kuna Tallinna linnakantselei sõidukit kasutatakse ka Tallinna linnaarhiivi või näiteks digiteenistuse inimeste ja asjade transportimiseks, siis on oluline, et kõik vajalik autosse ära mahuks.

"On olnud olukordi, kus isegi suure lipu peab sõidukisse mahutama. Ühesõnaga on tegu väga laiahaardelise sõidukiga, mis lisaks inimestele peaks mahutama ka võimalikult palju asju," öeldi kantseleist.

Luberg tõi välja, et tema mainitud konkreetse nelikveolise mudeli hind algab 60 000 eurost, kuid näiteks esiveolisi elektrilisi linnamaastureid saab ka 40 000 euro eest.

"Milleks on Tallinna linnakantselei töötajal vaja ilmtingimata nelikveolist maasturit? Kas tal on elukoht mingis raskesti ligipääsetavas kohas? Sel juhul võiks ta ju ise omale maasturi osta. Või äkki halveneb Tallinna tänavate ja talvise teehoolduse olukord lähitulevikus niipalju, et siin pole enam võimalik esiveolise sõiduautoga sõita?" kirjutas ta.

Kantseleist öeldi, et mis puudutab nelikvedu, siis hangitavat sõidukit kasutatakse väga erinevatel eesmärkidel, erinevates kohtades, erinevate inimeste poolt ja aastaringselt iga ilmaga, mistõttu on oluline, et sõiduk tuleks toime igas ettejuhtuvas olukorras.

Põhjus, miks linnakantselei üleüldse uut sõidukit osta soovib, on ühe praeguse sõiduki, täpsemalt Peugeot' nelja-aastase liisingu lõppemine novembris. "Ja seejärel tuleb sõiduk linna korra kohaselt ära anda," öeldi kantseleist.

Kokku on linnakantseleil kolm sõidukit: lisaks Peugeot'le linnavalitsuse liikmeid sõidutav Audi ning praegu müügis olev Opel Vivaro buss.