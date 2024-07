USA eriteenistuse juht Kimberly Cheatle ei kavatse tagasi astuda

Hiljuti sai endine president Donald Trump tulistamises haavata ja surve eriteenistuse juhi Kimberly Cheatle'i vallandamiseks muutub päev-päevalt suuremaks. Cheatle kinnitas aga teisipäeval usutluses ABC Newsile, et ei kavatse tagasi astuda.

Cheatle ütles, et tema ülesanne on uurida, mis valesti läks, ja veenduda, et midagi sellist enam korduda ei saaks.

Vabariiklaste domineeritud esindajatekoda kavatseb järgmisel nädalal eriteenistuse juhti ka küsitleda.

Cheatle'i sõnul kuulub agentuuri tööülesannete hulka julgeolekuplaani kooskõlastamine ürituste puhul, millel osaleb president või eriteenistuse kaitse all olevad ametnikud.

Tema sõnul lasub eriteenistusel ka põhivastutus snaipritega võitlemisel ja vaatevälja tõkestamisel. Samuti on agentuuri ülesanne teha kohalikule politseile ülesandeks valvata hooneid, mis võiksid ründajale tegutsemiskohta võimaldada.

Tulistamisega seotud hoone katusele snaiprit aga ei pandud. Cheatle'i sõnul oli hoonel kaldkatus ja seetõttu ohutuse mõttes kedagi katusele ei saadetudki. Seetõttu otsustati hoone hoopis seestpoolt kindlustada, vahendas New York Post.

"Hoones oli kohalik politseinik. Piirkonnas kohalikud politseinikud, kes mehitasid hoone perimeetrit," lausus Cheatle.

Tulistaja Thomas Matthew Crooks jõudis aga siiski hoone katusele, mis asus Trumpi lavast umbes 120 meetri kaugusel. Crooks haavas Trumpi ning seejärel tappis eriteenistus tulistaja.

Crooksil ei olnud kaasas isikutunnistust, mistõttu uurijad kasutasid tema isiku kindlakstegemiseks DNA-d ja näotuvastust, teatas Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI).

FBI teatas, et pääses ligi Crooksi telefonile ja uurijad jätkavad tema elektrooniliste seadmete analüüsimist. FBI andmetel on läbiotsimine kahtlusaluse kodus ja autos lõppenud ning politsei on küsitlenud ligi sadat korrakaitsjat, pealtnägijat ja teisi tunnistajaid.

FBI teatas ka, et on saanud inimestelt sadu vihjeid, mis sisaldavad sündmuskohal tehtud fotosid ja videoid.

Võimude teatel pole kahtlusaluse motiiv veel teada. FBI ei ole veel tuvastanud mingit Crooksi järgitud ideoloogiat ega ühtegi ähvardavat kirjutist või sotsiaalmeedia postitust.